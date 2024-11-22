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▲安宰賢、徐仁國（右）擔任「全球粉絲最愛女團」頒獎人。（圖／Mnet K-POP YouTube）

▲▼安宰賢、徐仁國在2012年於《Please don't...》MV中愛慕對方（上），12年後再合體出演K.Will的新歌MV。（圖／STARSHIP YouTube）

2024年MAMA今（22）日來到第2場，表演嘉賓、頒獎人各個來頭不小，還請到「世界Gay」的安宰賢、徐仁國合體「放閃」，令觀眾又驚又喜。K.Will於2012年發行的發行的歌曲《Please don't...》，MV請到徐仁國、安宰賢，以及SISTAR成員多順當男女主角，當時徐仁國、安宰賢在MV結尾的「神反轉」劇情震驚歌迷，2人因此獲封「世界Gay」封號；相隔12年，K.Will今年6月推出《沒有適合我的離別歌曲》，男主角再度找來徐仁國、安宰賢擔任，引起不小話題；今天MAMA上，2位男士再度合體，不僅一起走紅毯，還一起擔任頒獎人，話題滿滿。2人今天一起頒發「全球粉絲最愛女團」給IVE，在這之前他們表示知道「世界Gay」受到大家喜愛，才有機會被邀到MAMA合體，「真的充滿感謝。」安宰賢還Cue徐仁國擺出拍畫報的姿勢，直言那是他們合作中最印象深刻的事。安宰賢還開心的說：「仁國和我是朋友，我們的喜好有些不同，但今天我們的心意很合拍，這是MAMA的力量，也是音樂的力量，音樂能跨越不同的領域，打破界限，融合為一體。」