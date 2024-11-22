我是廣告 請繼續往下閱讀

2024 IWWF國際滑水總會「快艇衝浪世界錦標賽」由香港滑水總會（HKCWA)舉辦，來自19個國家的超過160位頂尖選手齊聚一堂，競逐最高榮譽。本次世界錦標賽此次參賽的全國14位選手，成功為台灣奪得1金1銀1銅。其中，金牌則是臺灣在滑水運動領域30多年來的首枚世界錦標賽金牌，標誌著臺灣滑水運動的一大突破，更是有史以來的最佳總成績。而新生代選手也同樣奪下佳績，在臺北市政府的積極支持下，「臺北市滑水協會」的選手們在「社子島迎星碼頭」進行了長期的訓練，除了世界錦標賽30多年來首金在此，另外八名選手成績也突破往年，而台北市滑水協會執行長李瑋珊表示：「此次共有9位選手是由協會支持贊助，在經過長期的經營後，迎來耀眼的成績，也相信我們之後將再創高峰。」而身為運動推手的