2024 IWWF國際滑水總會「快艇衝浪世界錦標賽」由香港滑水總會（HKCWA)舉辦，來自19個國家的超過160位頂尖選手齊聚一堂，競逐最高榮譽。在這場全球注目的賽事中，中華隊選手以卓越的表現脫穎而出，贏得1金1銀2銅，彰顯了非凡的實力與決心，而其中銀牌則由星予運動經紀旗下全方位運動美少女Riona陳禹璇所拿下，更是台灣青少女組首面銀牌。
本次世界錦標賽19個代表隊包含中華台北、捷克、德國、奧地利、加拿大、中國、英文、希臘、以色列、義大利、日本、瑞士、泰國、菲律賓、烏克蘭、新加坡、韓國、美國、香港，來自各國菁英競爭激烈。此次參賽的全國14位選手，成功為台灣奪得1金1銀1銅。其中，金牌則是臺灣在滑水運動領域30多年來的首枚世界錦標賽金牌，標誌著臺灣滑水運動的一大突破，更是有史以來的最佳總成績。
而新生代選手也同樣奪下佳績，Riona陳禹璇與楊侑曄分別在Under 18 青少女及青少男組別中摘下銀牌與銅牌，在與日本、韓國、英國、烏克蘭、加拿大、德國、美國等各國選手中奮力表現。將新生代選手的實力帶到國際舞台上。
在臺北市政府的積極支持下，「臺北市滑水協會」的選手們在「社子島迎星碼頭」進行了長期的訓練，除了世界錦標賽30多年來首金在此，另外八名選手成績也突破往年，而台北市滑水協會執行長李瑋珊表示：「此次共有9位選手是由協會支持贊助，在經過長期的經營後，迎來耀眼的成績，也相信我們之後將再創高峰。」
而身為運動推手的STARFiSH Agent 星予運動經紀創辦人于長君也表示：「運動選手們的毅力與堅強，是能夠屢創佳績的最大原因，而Riona也在近期的眾多賽事中不斷精進自我創造好成績，也希望在未來能夠持續成為選手們的支柱，為體育運動貢獻自己的力量。」
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而新生代選手也同樣奪下佳績，Riona陳禹璇與楊侑曄分別在Under 18 青少女及青少男組別中摘下銀牌與銅牌，在與日本、韓國、英國、烏克蘭、加拿大、德國、美國等各國選手中奮力表現。將新生代選手的實力帶到國際舞台上。
在臺北市政府的積極支持下，「臺北市滑水協會」的選手們在「社子島迎星碼頭」進行了長期的訓練，除了世界錦標賽30多年來首金在此，另外八名選手成績也突破往年，而台北市滑水協會執行長李瑋珊表示：「此次共有9位選手是由協會支持贊助，在經過長期的經營後，迎來耀眼的成績，也相信我們之後將再創高峰。」
而身為運動推手的STARFiSH Agent 星予運動經紀創辦人于長君也表示：「運動選手們的毅力與堅強，是能夠屢創佳績的最大原因，而Riona也在近期的眾多賽事中不斷精進自我創造好成績，也希望在未來能夠持續成為選手們的支柱，為體育運動貢獻自己的力量。」