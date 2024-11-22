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勞動部主管霸凌案持續延燒，被譽為「財經小內閣」的國發會也難以倖免。多位來自國發會綜合規劃處發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」，指控綜規處長張惠娟對同仁的不當舉動。國發會表示，會立即啟動調查。根據國發會網站，綜合規劃處負責國家發展計畫規劃、協調及審議，行政院所屬各機關施政計畫制度之規劃、推動及彙編及國家發展計畫總體目標值等，重點案件包括「新南向政策」、雙邊國際經貿合作及雙語政策等，可以說是國發會最重要單位。據記者取得千字文內容，張惠娟統御風格高壓，導致該處異動率相當高， 凡看同仁不順眼，隨即召開緊急會議，邀請全單位人員陪同公審；要求同仁時時刻刻待命，通訊軟體訊息必須秒讀秒回，甚至痛罵外出同仁「下次再這樣，我會殺了你」。記者致電，國發會副主委高仙桂詢問案情細節，她說明國發會在6月就有提出職場霸凌防治的作業規定，有申訴專線和專用的電子信箱，一旦受理申訴案件後，就會成立專案調查小組，包含3位外部委員，要求外、內部委員一樣多平衡，避免出現官官相護。她說這次雖然是媒體爆料，國發會也會立即啟動調查。她強調，遭指涉及霸凌的張惠娟也雖然也屬於專案調查小組一員，但是一旦成案，她就必須迴避。國發會晚間20時30分發出聲明，有關媒體報導本會人員涉及職場霸凌一案，本會將依行政院指示，根據 「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」立即啟動相關調查處理!國發會表示，為建構健康友善、免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作，已設置職場霸凌申訴專線電話、傳真及專用電子信箱，近期並多次在會內網頁、業務會報、人事E點通等廣為宣導。國發會表示，目前雖未接獲相關申訴或檢舉案件。但針對媒體報導內容，將立即啟動調查程序，於1周內完成調查，並於最短時間內完成評議，以維護當事人及同仁權益。