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▲今天晚間8點前，台南近幾天的群震發展就已經算非常頻繁。（圖／郭鎧紋提供）

▲台南市佳里區晚間接連發生地震，11/16至11/22台南群震已累積12起地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，震央在台南市政府北方23.2公里處，深度7.7公里，屬於極淺層地震（圖／取自中央氣象署）

今（22）日晚間8時40分，台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，震央在台南市政府北方23.2公里處，深度7.7公里，屬於極淺層地震。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，近期台南地區群震不斷發生，郭鎧紋表示，台南近期群震發生明顯，前幾天震央主要都集中在麻豆區，今天晚間6時45分，麻豆就有規模4.5的地震出現，，最大規模達到5.4，另外還有規模3、規模3.5、規模4.3的3起地震，11/16至11/22台南群震，已累積12起地震。郭鎧紋說「」；郭鎧紋也提及，台南佳里今天的地震，和前幾天麻豆的幾起地震是同樣的群震，詳細狀況還有待研究統整，不過近期一定要特別小心餘震甚至可能更大的地震出現。郭鎧紋提及，今年在西半部出現的地震，，不過雖然地震數量變多，但也意味著能量有在適當的釋放。此外，細看2024年的地震狀況，，尤其下半年非常活躍，郭鎧紋分析，，「若果受到東部大地震影響，那西部的地震分佈應該會相當集中，但統計上沒有這樣的趨勢。」視角拉到全球地震狀況，郭鎧紋說明，其實近2年全球地震狀況不算特別活躍，以規模8的地震來看，前一次出現已經是2021年8月12日，在南大西洋上的南三明治群島出現8.1地震，至今已相隔1194天，而1900至今，全球共出現98起規模8以上地震，平均間隔為460天。