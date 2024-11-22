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▲台南市佳里區晚間20時40分地震，芮氏規模5.4，最大震度5弱。（圖／取自中央氣象署）

▲晚間20時43分台南市麻豆區先發生芮氏規模3.5地震，地震深度10.9公里，最大震度3級。（圖／取自中央氣象署）

▲今日晚間20時40分，台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，16縣市有感搖晃。（圖／中央氣象署）

今（22）日晚間20時40分至43分，台南市接連發生3起有感地震，芮氏規模分別為5.4、4.3、3.5，第一起地震最大震度甚至達到5弱，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市國家警報大響，尤其是台南市居民紛紛嚇壞喊「搖超大，而且還是先上下搖再左右搖」、「地鳴聲由下往上衝的感覺，然後像爆炸一樣上下搖」。，地震深度7.7公里，震央位於台南市政府北方23.2公里。，出現在震央佳里區，就連嘉義縣、雲林縣地區，最大震度都有4級。而雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市皆達災防告警系統(PWS)發送門檻。，地震深度10.9公里，震央位於台南市政府北方24.5公里，，出現在佳里區，嘉義縣地區最大震度也有1級。緊接著不到1分鐘，，地震深度9.7公里，震央位於台南市政府北方22.8公里，，出現在佳里、善化區。嘉義縣地區最大震度2級，雲林縣、高雄市、嘉義市最大震度則是1級。對此，南部地區網友紛紛上線回報地震狀況，尤其是台南市居民嚇壞直呼，「好大的地震啊，我不敢住16樓了，嚇到要噴尿」、、「第一次遇到上下的」、「這幾天最有感的一次」、「地鳴聲超大」、