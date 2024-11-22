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▲啦啦隊成員們現身東京巨蛋應援。（圖／IG passion_sisters_official）

世界棒球12強賽，備受討論的除了賽事外，還有台灣啦啦隊在預賽上的「超香應援畫面」，但這次東京巨蛋沒有提供應援舞台，讓日本球迷看不到女孩應援紛紛哀嘆：「不用進場，看轉播就好了。」沒想到這次台灣啦啦隊們竟自掏腰包現身東蛋觀眾席應援，導播更多次將鏡頭鎖定啦啦隊，讓日本球迷興奮直呼：「怎麼都來了！」中華隊這次挺進東京巨蛋，雖然昨（21）日首戰以0：2敗給委內瑞拉，不過今（22）日卻以8：2的好成績碾壓勁敵美國，不過這次東京巨蛋沒有提供應援舞台，因此球迷無法看到啦啦隊女孩們的台式應援，讓許多日本球迷直呼可惜，沒想到峮峮、wendy、妮可、秀秀子、嘎琳、謝艾娜、Jessy在內等啦啦隊女神，這次竟自掏腰包現身東京巨蛋觀眾席，替中華隊熱血加油。有趣的是，東京巨蛋的導播也十分懂拍，在球賽進行時多次將鏡頭鎖定台灣啦啦隊女孩，而女神們發現自己現身大螢幕時，也起身開始跳起應援舞蹈，替中華隊加油，超香的畫面也瞬間在網路上瘋傳，讓沒買票的日本球迷遺憾直呼：「怎麼都來了！」更大讚女孩們都很可愛：「台灣拉拉隊的破壞力驚人」、「真的超好看！」