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網路上遇到飛來豔遇要小心，很可能只是桃色陷阱！泰國一位59歲男子，就在交友軟體上被一位女大生主動示愛，兩人關係進展快速，即使年齡差距懸殊仍然論及婚嫁，男子更支付37萬泰銖聘金，約新台幣35萬元。不料，女方拿到錢後卻態度丕變，對婚事百般推託。兩人鬧翻後才知道，原來女生根本只是拿那筆「聘金」去繳學費，讓男子氣炸。根據《中國報》報導，泰國這位59歲男子塔納克里特（Thanakrit），本身在經營補習班，身家殷實。塔納克里特在交友軟體上遇到一位23歲的護理系女大學生學生蓬（Fon），蓬主動向納克里特示愛，兩人關係迅速打得火熱。塔納克里特透露，兩人是在2023年12月認識，今年2月開始交往，然後4月就約定要結婚。塔納克里特還拜訪了蓬的雙親，對方要求50萬泰銖聘金，其中37萬必須先行支付，塔納克里特也同意了。不料，兩人之後卻經常發生爭吵，塔納克里特還發現蓬持續在交友軟體上和其他男人聊天，兩人大吵一架後徹底鬧翻，婚也不結了。塔納克里特要求蓬退還聘金，這時才知道，原來那筆先行支付的37萬泰銖直接就被蓬拿去繳學費，塔納克里特轉而和學院交涉，但校方認為這是他們兩人之間的糾紛，不願退錢。塔納克里特憤而報警，而警方也遲遲沒有動作，讓塔納克里特十分無奈。