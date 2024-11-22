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▲新北中信特攻中鋒譚傑龍被聯盟處以無限期禁賽。（圖／台新夢想家提供）

職業籃球球員譚傑龍近日捲入桃色風波，疑似向未成年少女索取不雅內容，引發社會高度關注。據了解，譚傑龍被控向桃園市某國中女生索取不雅影片，受害學生隨後向校方通報。事件曝光後，網路上也流傳疑似譚傑龍的不雅影片。新北中信特攻隨即於11月21日發布聲明，表示球員行為已嚴重違反道德規範，並對球團形象造成損害，決定與譚傑龍解除合約，展現零容忍的態度。針對事件引發的輿論效應，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於11月22日召開紀律委員會，展開調查並作出懲處。紀律委員會由聯盟秘書長齊文駿召集，成員包括律師周佩倫、立法委員范雲、臺北市立大學女籃隊教練錢薇娟及籃球記者聯誼會會長黎建忠，共同審議此事。依據TPBL規章，凡經查證屬實並對聯盟形象造成負面影響的不當行為，均可依情節輕重予以懲處。對於此次事件，TPBL與新北中信特攻表達高度重視。此事件對職業籃球的形象敲響警鐘，也凸顯運動員行為規範的重要性。TPBL強調，將持續致力於建立一個健康且具正向價值的職業運動環境，並以嚴格態度確保球員遵守道德與法律規範。同時，TPBL將密切關注事件後續發展，力求釐清真相，給予社會大眾負責任的交代。