職業籃球球員譚傑龍近日捲入桃色風波，疑似向未成年少女索取不雅內容，引發社會高度關注。此事件不僅對球員個人聲譽造成影響，也對聯盟及其所屬球團新北中信特攻帶來形象損害。而台灣職業籃球大聯盟（TPBL）也決定處以無限期禁賽處分。
據了解，譚傑龍被控向桃園市某國中女生索取不雅影片，受害學生隨後向校方通報。事件曝光後，網路上也流傳疑似譚傑龍的不雅影片。新北中信特攻隨即於11月21日發布聲明，表示球員行為已嚴重違反道德規範，並對球團形象造成損害，決定與譚傑龍解除合約，展現零容忍的態度。
針對事件引發的輿論效應，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於11月22日召開紀律委員會，展開調查並作出懲處。紀律委員會由聯盟秘書長齊文駿召集，成員包括律師周佩倫、立法委員范雲、臺北市立大學女籃隊教練錢薇娟及籃球記者聯誼會會長黎建忠，共同審議此事。
譚傑龍處以無限期停權
依據TPBL規章，凡經查證屬實並對聯盟形象造成負面影響的不當行為，均可依情節輕重予以懲處。經過會議討論，紀律委員會決議對譚傑龍處以無限期停權，並啟動後續深入調查。如發現更嚴重違法事實，將再次召開會議討論追加處罰措施。
對於此次事件，TPBL與新北中信特攻表達高度重視。TPBL秘書長齊文駿在會後表示，譴責任何違反道德或法律的行為，並對受害者表示誠摯關心。球團總經理劉志威則透露，球團在處理此事時，將以透明與負責任的態度面對外界質疑，全力配合聯盟及相關單位調查。
此事件對職業籃球的形象敲響警鐘，也凸顯運動員行為規範的重要性。TPBL強調，將持續致力於建立一個健康且具正向價值的職業運動環境，並以嚴格態度確保球員遵守道德與法律規範。同時，TPBL將密切關注事件後續發展，力求釐清真相，給予社會大眾負責任的交代。
目前，譚傑龍已關閉個人社群帳號，對外界的指控尚未作出任何回應。
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針對事件引發的輿論效應，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於11月22日召開紀律委員會，展開調查並作出懲處。紀律委員會由聯盟秘書長齊文駿召集，成員包括律師周佩倫、立法委員范雲、臺北市立大學女籃隊教練錢薇娟及籃球記者聯誼會會長黎建忠，共同審議此事。
譚傑龍處以無限期停權
依據TPBL規章，凡經查證屬實並對聯盟形象造成負面影響的不當行為，均可依情節輕重予以懲處。經過會議討論，紀律委員會決議對譚傑龍處以無限期停權，並啟動後續深入調查。如發現更嚴重違法事實，將再次召開會議討論追加處罰措施。
對於此次事件，TPBL與新北中信特攻表達高度重視。TPBL秘書長齊文駿在會後表示，譴責任何違反道德或法律的行為，並對受害者表示誠摯關心。球團總經理劉志威則透露，球團在處理此事時，將以透明與負責任的態度面對外界質疑，全力配合聯盟及相關單位調查。
此事件對職業籃球的形象敲響警鐘，也凸顯運動員行為規範的重要性。TPBL強調，將持續致力於建立一個健康且具正向價值的職業運動環境，並以嚴格態度確保球員遵守道德與法律規範。同時，TPBL將密切關注事件後續發展，力求釐清真相，給予社會大眾負責任的交代。
目前，譚傑龍已關閉個人社群帳號，對外界的指控尚未作出任何回應。