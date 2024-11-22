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▲表演團隊沿著四重溪溫泉老街踩街，傳統與異國風情交織，將四重溪街頭點燃歡樂氣氛。（圖／屏東縣府提供）

2024屏東四重溪溫泉季於11月22日晚上在四重溪溫泉公園登場，屏東縣長周春米親自點亮燈光藝術裝置，宣布溫泉季正式啟動。周春米表示，今年溫泉季結合在地特色，推出全新品牌識別，並打造更為璀璨的光影藝術，將四重溪與旭海溫泉區點綴得宛如夢幻秘境。活動將持續至明年2月底，邀請全台民眾一同感受屏東溫泉的魅力與文化底蘊。開幕儀式，周春米率領月琴民謠隊、北海道肚臍舞表演團及非洲鼓隊展開，表演團隊沿著四重溪溫泉老街熱鬧踩街，傳統與異國風情交織，將四重溪街頭點燃歡樂氣氛。今年開幕主題「祈天現日 - Drumming up Hope」由知名的「十鼓擊樂團」帶來震撼鼓樂，搭配煙火秀及燈光點亮儀式，光影與火花交織，為溫泉村注入嶄新活力。周春米強調，四重溪作為台灣最南端的溫泉聚落，以「美人湯」泉質著稱，景致優美、文化獨特。今年溫泉季除延續傳統，亦擴大規模，攜手恆春半島百家旅宿業者推出優惠活動，邀請遊客享受溫泉後，探索牡丹、恆春及滿州的自然景觀與文化特色，打造多元旅遊體驗。活動期間，六間品牌快閃店進駐溫泉公園，還可憑恆春半島消費發票或收據至「旅遊服務中心」兌換限量紀念品，包括「福安宮限定御守」、「溫泉季紀念毛巾」、「溫泉季布章」及「溫泉蔥寶隨身碟」。同時，發票或收據不限金額，可上傳至「屏東GO購」網站參加抽獎活動。