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▲台南Josh（右）和蔡其昌（左）在東京巨蛋外合影。（圖／Threads）

▲台南Josh曬出美國國旗發威，聲稱替美國應援，沒想到最終美國以2：8敗給中華隊。（圖／Threads）

世界棒球12強賽，複賽在東京巨蛋開打，中華隊今（22）日應戰勁敵美國，以8：2的好成績碾壓，取得複賽首勝，而時常關注棒球的YouTuber「台南Josh」也前往東京觀戰，遇到中華職棒會長蔡其昌，沒想到Josh竟曬出「法器」，讓蔡其昌比出讚的手勢，也讓粉絲嗨喊：「根本封神」、「感謝國師」、「國師發威不要停！」今天中華隊對戰美國，Josh也到場觀賽，遇到蔡其昌也到現場，蔡其昌隨口詢問Josh：「你的法器有帶來齁？」讓Josh馬上對蔡其昌曬出自己的手機螢幕畫面，讓蔡其昌當場噴笑比讚，讓球迷瘋狂喊話：「Josh今天靠你發威了啦！」不過也讓其他網友疑惑Josh手中的法器究竟是什麼？對此Josh稍早在Threads上曬出解答，「我手機是這個！」指出自己當時秀出的螢幕畫面就是美國國旗，解答自己過去所支持的隊伍都會輸球，因此這次自己選擇為美國隊應援，沒想到這次贏球的真的是中華隊，超強的反指標神奇魔力也讓網友直呼封神：「國師謝謝你」、「東方神秘力量發威！謝了我國師」、「明晚對日本就靠國師了」、「國師我只認Josh」、「放國旗就這麼強，美國嚇爛！」不只如此，網友也起底Josh先前分析12強隊伍戰力的影片，發現他曾表態：「我認為美國隊是這次12強最強的隊伍。」豈料如今迎來中華隊戰勝的成績，讓大批網友嗨翻，紛紛要求Josh分析日本隊：「我覺得8：2贏美國多少有一點玄學」、「佩服台南神秘力量」、「請國師開示一下日本隊！」