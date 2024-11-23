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▲李康生（左起）、曾佩裕、吳可熙、徐海鵬曾一起帶著《藍色太陽宮》前往坎城影展，片子在國際影展放映後反應都不錯。（圖／李康生提供）

曾以《郊遊》獲得第50屆金馬獎最佳男主角的李康生，將在今（23日）舉行頒獎典禮的第61屆金馬獎以《默視錄》轉戰最佳男配角，但在還沒揭曉結果前，已經又收到另一喜訊：他去年在紐約拍攝的《藍色太陽宮》，使他獲選為埃及開羅國際影展的最佳男主角。由於李康生要出席金馬獎典禮，由該片導演曾佩裕代為領獎，他表示在紐約拍攝時，還不小心燙傷。很開心自己的努力有被看見。開羅國際影展是阿拉伯語地區第一個國際影展，也是非洲最大最有影響力的國際電影節之一，已經舉辦將近50年，李康生的演出能擊敗各國強片男星，確實不容易。他飾演一位在美國生活的移工，和吳可熙與中國女星徐海鵬所飾演在按摩院工作的女孩們，有糾葛的關係，表現收放自如，深獲評論和觀眾的讚譽。有趣的是，李康生首度和吳可熙合作，一個講話語速出了名的慢，另一個講話卻很快，剛開始節奏有些對不上，但在導演曾佩裕看來，這樣反而能激發出不同的火花。《藍色太陽宮》曾在今年金馬影展放映，曾佩裕在結束了金馬活動後，馬上飛到開羅參加在當地的影展活動，馬不停蹄，幸好片子抱回男主角大獎，雖然李康生沒辦法親自到場，他的演技贏得肯定，曾佩裕身為該片導演，與有榮焉。