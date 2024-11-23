我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關繼威表示雖然已經是近40年後再度出席金馬獎頒獎典禮，心裡還是會緊張。（圖／NOWnews攝影中心）

《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳男配角關繼威，闊別近40年，今（23）日再度現身金馬獎頒獎典禮，他興奮直呼：「我以為我走紅毯不會緊張，但真的還是好緊張。」他第一次來金馬獎碰到那時最紅的周潤發，這次則很期待見到「台灣之光」李安，坦言：「我是他大粉絲，剛剛有小聊了一下，希望有機會能深談。」除了和偶像會面，關繼威也表示很希望能在金馬獎典禮上認識些新朋友，而他也驚喜說道：「我剛剛再次見到以前合作過的太保大哥，都70多歲，但和我們合作當時都沒什麼變。」今晚關繼威將頒發最佳男主角大獎，過往頒獎人「玩」一下入圍者似乎是必備橋段，他也會嗎？他坦言：「我自己是被提名的時候，等揭曉都超緊張，應該會直接宣布吧？」想不到接著他馬上又露出狡黠的笑容：「可是我也很調皮的喔。」似乎會給觀眾意料之外的驚喜，值得大家拭目以待。