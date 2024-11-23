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▲施名帥回憶曾被母親講平常看來也不特別，自認因為平凡才能承載許多的想像。（圖／記者吳翊緁攝）

在演藝圈發展多年的施名帥，以今年全台最賣座的《角頭—大橋頭》中剛出獄卻又被捲入江湖風暴的黑道人物角色勇奪本屆金馬獎最佳男配角獎，不但在台上霸氣喊道：「金馬獎是我的!」來到後台接受媒體訪問，到最後也興奮地飆出英語髒字「ㄇㄌㄈㄎ」，興奮之情溢於言表。不過得獎後最想做的的第一件事，卻是趕快去找在台下看到他得獎感動到掉眼淚的妻子朱芷瑩，想抱抱她、安慰她，聽得旁人忍不住豔羨這樣的深情。施名帥笑道：「其實我剛剛看到其他人得獎，已經好幾次都忍不住要掉眼淚。我也是從小看金馬獎長大的，金馬獎對每個演員都很重要，我上了台忍住不哭可是腦子反而就真的一片空白，忘記感謝我的經紀公司，還有跟我合作很久的造型。」他這次也把母親帶到典禮會場觀禮，想到以前她曾對他說：「你平常看起來也很普通，怎麼會突然跑去當演員？」他覺得：「也許有可能正是因為我的平凡，所以才能承載這些想像力。」評審盛讚他是發動整部電影最大的動力之一，而且是個非常成熟的演員。雖然施名帥過去演過許多不同的角色，《角頭—大橋頭》他也不認為是新的嘗試，可是在角色裡越久，越覺得有許多想跟觀眾對話的地方，想讓觀眾知道在這個世界觀裡，他們這些人有屬於自己的江湖有屬於自己的哲學、有屬於自己的信仰，因此他很努力想要跟觀眾就這些方面對話。他也保證，雖然不知道《角頭》影集版何時推出，但一定值得期待，會有更詳細的呈現。