我是廣告 請繼續往下閱讀

▲施名帥獲得金馬獎最佳男配角，是討論最久的獎項，歷經4輪投票才選出他成為得主。（圖／記者吳翊緁攝）

第61屆金馬獎評審內幕大公開！根據台北金馬影展執委會執行長聞天祥透露，本次討論最難產的是最佳男配角，投票到第4輪才確定施名帥勝出。而影后《看我今天怎麼說》鍾雪瑩到最後有人提翻案，不過難度甚高、有驚無險地登上寶座。中國名導婁燁描述劇組在武漢拍片時碰到疫情爆發、受困飯店中的《一部未完成的電影》勇奪最佳影片、導演兩大獎。這部影片不只虛實交錯，還透過不同媒材的運用自如，在笑淚交織中有勇氣、有辯證，最終擊退同樣由中國導演耿軍執導的另類同志黑色喜劇《漂亮朋友》而勝出。在討論最佳影片時僵持的《一部未完成的電影》和《漂亮朋友》，到了最佳導演的項目，婁燁和耿軍繼續緊咬不放，還加入了最後成為得獎項數大贏家的《鬼才之道》導演徐漢強，3人在片中各有出色之處，婁燁到最後獲得最多票數而首度拿下金馬獎最佳導演獎。而在影后之爭方面，《女兒的女兒》張艾嘉與《我談的那場戀愛》吳君如這兩位昔日得主廝殺激烈，連續第2年入圍的新秀鍾雪瑩卻以《看我今天怎麼說》的聽損女孩一角，以黑馬之姿殺出。評審針對此項的討論表示，《從今以後》區嘉雯在深情之外有堅毅和心痛，夏于喬在處理《小雁與吳愛麗》極具反差的兩種不同性格也獲肯定。鍾雪瑩在角色在不同領域的精彩與強弱，掌握的層次非常出色，很難簡單定義，也是能脫穎而出的原因。當然張艾嘉表演有目共睹，近乎完美，吳君如把喜劇帶出更高層次，喜劇中添入文戲的魅力，呈現收放自如的功力， 最後成為鍾雪瑩、張艾嘉、吳君如的大戰，在鍾雪瑩勝出後，有評審提翻案再投票，卻因為需要2/3評審同意才能通過，沒有成功。評審之一謝盈萱對張艾嘉與吳君如游刃有餘的演出致非常高的敬意。票數上，本來張和吳同票第2名，後來張1票領先。另一受到矚目的影帝大獎，台灣強棒《春行》喜翔最後不敵中國的《漂亮朋友》張志勇。喜翔在肢體與表情上都老練、自然，《看我今天怎麼說》游學修手語演出能帶動身體表演，完整有推動力，評審稱讚他充滿未來性。《白衣蒼狗》泰國男星萬洛在掌握寫實度有很細膩的呈現，不過張志勇除了和導演的默契與信任感之外，呈現出深櫃男子想尋愛的勇氣和猶豫，甚至還有俏皮的一面，最後他和游學修分別是得票前兩名，他登上影帝寶座。最佳男配角討論4輪，每次都沒過半，只能用淘汰法決鬥 。《默視錄》李康生無論眼神或是表情都帶著奇妙有味道的深不可測魅力，《餘燼》莫子儀記憶傷痕近乎瘋魔的復仇非常深刻。《小雁與吳愛麗》曾國城被譽為拉開銀幕寬度，讓原本是兩個女性的故事將其中的暴力和情慾都帶出來。《白衣蒼狗》春風比去年入圍新演員更成功，被認為有機會成為有實力的好演員。最終是《角頭—大橋頭》施名帥大戰曾國城，施名帥被認為在一部陽剛的影片中，因他演出帶來動人的起伏，在幾輪投票膠著中成了最後贏家。最佳女配角則是《小雁與吳愛麗》在討論之後勝出。今年原本擔任決選評審團主席的譚家明，因為腰部脊椎舊傷復發，無法完成工作，本來有想提出是否能夠線上看片，但礙於規定無法改變看片的方式，譚家明退出，最終沒有找人替補，而由黃美清擔任召集人，也協議過如果投出8票對8票就再投票，但是沒有投出這樣的結果，因此得獎名單就此產生。