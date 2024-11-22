2024年世界棒球12強賽複賽，第2天賽程台灣以8比2擊敗美國、日本9比6力克委內瑞拉，台灣目前戰績1勝1敗，週六晚間對決日本，台灣若想進入冠軍賽，以目前局勢分析有3條路，週六中午「美國贏委內瑞拉」是最佳劇本，若「美國輸委內瑞拉」，則台日大戰，中華隊將面臨輸不得的壓力。
台灣目前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，最直接的方式就是「美國贏委內瑞拉、台灣贏日本」；若「台灣輸日本」，只要「美國贏委內瑞拉，且分差不超過8分」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，台灣必須「贏日本2分以上」才能晉級。
🟡台灣晉級冠軍賽劇本
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「贏」日本：台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級，台灣、委內瑞拉、美國1勝2敗，比較「對戰優質率」，若美國贏委內瑞拉不超過8分，台灣晉級。
📍美國「輸」委內瑞拉、台灣「贏」日本：委內瑞拉、台灣、日本2勝1敗，比較「對戰優質率」，台灣需「贏日本2分以上」才晉級、美國0勝3敗季軍戰。
📍美國「輸」委內瑞拉、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級、委內瑞拉2勝1敗晉級、台灣1勝2敗季軍戰、美國0勝3敗季軍戰。
🟡對戰優質率（TQB）怎麼算？
對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。
📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
🟡2024世界棒球12強「4強超級循環賽戰績」
🇹🇼台灣：1勝1敗，得分8、失分4
🇯🇵日本：2勝0敗，得分18、失分7
🇻🇪委內瑞拉：1勝1敗，得分8、失分9
🇺🇸美國：0勝2敗，得分3、失分17
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🟡台灣晉級冠軍賽劇本
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「贏」日本：台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級，台灣、委內瑞拉、美國1勝2敗，比較「對戰優質率」，若美國贏委內瑞拉不超過8分，台灣晉級。
📍美國「輸」委內瑞拉、台灣「贏」日本：委內瑞拉、台灣、日本2勝1敗，比較「對戰優質率」，台灣需「贏日本2分以上」才晉級、美國0勝3敗季軍戰。
📍美國「輸」委內瑞拉、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級、委內瑞拉2勝1敗晉級、台灣1勝2敗季軍戰、美國0勝3敗季軍戰。
🟡對戰優質率（TQB）怎麼算？
對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。
📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
🟡2024世界棒球12強「4強超級循環賽戰績」
🇹🇼台灣：1勝1敗，得分8、失分4
🇯🇵日本：2勝0敗，得分18、失分7
🇻🇪委內瑞拉：1勝1敗，得分8、失分9
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