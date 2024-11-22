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▲2024世界12強棒球賽4強賽況，台灣目前1勝1敗，晉級冠軍賽還有希望。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024世界棒球12強「4強賽程表」。（圖／NOWnews社群中心製）

2024年世界棒球12強賽複賽，第2天賽程台灣以8比2擊敗美國、日本9比6力克委內瑞拉，台灣目前戰績1勝1敗，週六晚間對決日本，台灣若想進入冠軍賽，台灣目前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，若「台灣輸日本」，只要「」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，才能晉級。台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。日本3勝0敗晉級，、美國0勝3敗季軍戰。：日本3勝0敗晉級、委內瑞拉2勝1敗晉級、台灣1勝2敗季軍戰、美國0勝3敗季軍戰。對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數🇹🇼台灣：1勝1敗，得分8、失分4🇯🇵日本：2勝0敗，得分18、失分7🇻🇪委內瑞拉：1勝1敗，得分8、失分9🇺🇸美國：0勝2敗，得分3、失分17