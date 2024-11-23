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（中央社北京22日綜合外電報導）美國總統當選人川普展開第2個白宮任期腳步逼近，中國國家主席習近平本週在20國集團高峰會推銷中國是穩定全球夥伴，但分析認為，懷有戒心的西方國家很可能仍不會讓北京接近。法新社報導，20國集團（G20）峰會本週在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，習近平一舉一動備受矚目，他並展開多場雙邊會談，穩固與各國的關係。川普過去向來對華府傳統盟友不假辭色，而且早已威脅重新掌權之後會顛覆外交準則。在他重返白宮前夕，北京則展現出可靠夥伴的姿態。許多國家將會採取更務實路線，以北京平衡日益反覆無常的華府。不過專家指出，川普回歸不太可能把西方國家推進中國勢力範圍內。澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）亞洲研究高級講師譚雷笳（Pradeep Taneja）表示，習近平與西方領導人進行雙邊會談是個「好的跡象」。他告訴法新社：「與中國相敬如賓對西方國家有利。」經濟飛速成長和貌似政治開明曾經激發外界樂觀看待中國。然而，此情此景已是明日黃花，一去不復返。譚雷笳說：「7、8年前那種熱絡景況不再，我認為不太可能重現。」他強調，如今彼此關係顯得相對「公事公辦」，以務實的各自利益為出發點。專家表示，美國大選結果很可能暗示華府外交政策將會重返更孤立主義、更沒有規則可循的路線。澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）專精國際關係的學者哈梅里（Shahar Hameiri）指出，這些情況已經把西方國家拉回到偏向認為北京是「主張維持現狀的一方」。他告訴法新社：「我們正看到各國政府試圖不把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡。」中國國營媒體最近將北京描繪成踐行真正多邊主義和經濟全球化的明燈，並且根據北京觀點對所謂華府干預全球事務加以批評。習近平結束巴西之行後，中共喉舌「環球時報」今天以「中國外交為世界注入寶貴的確定性」為題發表社評，並在另一篇文章中說華府是加薩「人道主義災難的創造者」。新加坡國立大學助理教授莊嘉穎警告，川普「很可能削弱」全球性機構。不過，川普第2任期引發傳統西方盟友大洗牌的可能性不高。哈梅里表示，在安全議題上，諸如日本、澳洲和北大西洋公約組織（NATO）等華府夥伴「仍得仰賴美國提供技術」。他強調：「那不是可以說換就換的東西。」（譯者：何宏儒）1131122