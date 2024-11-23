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▲週末至下週一水氣減少，但下週二鋒面影響，半個台灣有雨，後續轉為乾冷天氣。（圖／中央氣象署）

▲下週可能有大陸冷氣團侵台，預估週四清晨氣溫最低，北部普遍只有13度。（圖／中央氣象署）

東北季風持續影響但強度稍有減弱，今（23）日北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚較涼；基隆北海岸、東北部及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，一直到下週一（11/27）都是降雨空擋。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，，基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部短暫雨，桃園以北、花東地區降雨變得比較零星，其它地區為多雲到晴。氣溫部分，主要還是早晚體感偏涼，白天略為回溫，，屆時降雨範圍擴大，下週三（11/27）後轉乾冷，下週四（11/28）清晨氣溫最低，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。