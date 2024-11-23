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▲在高雄頗有名氣的日式鍋物品牌「舞古賀」北上插旗松菸，歡慶中華隊戰勝美國隊，今天將發送100份鹹酥雞，沒有消費門檻，完全免費送，每人限領一份。（圖／舞古賀提供）

▲「筑前屋」台灣信義旗艦店為了幫中華隊集氣加油，今（23）日晚間將迎戰地主日本隊，因此推出一日限定的「打爆日本」快閃活動，每兩人用餐即可用1元點購「咔滋洋芋甜筒沙拉」乙份。（圖／筑前屋提供）

恭賀中華隊昨（22）日在世界12強棒球賽擊敗美國隊，獲得4強複賽的首場勝利，個人鍋物品牌「舞古賀MINI鍋物」將於今日推出限定一日活動，今（23）下午14:00將免費發送100份鹹酥雞，沒有消費門檻，直接免費發送。另外，來自日本的居酒屋品牌「筑前屋」也推出一日限定的「打爆日本」快閃活動，為今日晚間將迎戰地主日本隊，期望為中華隊提振士氣。中華隊前進東京巨蛋傳捷報，昨（22）日大勝美國隊，剛開幕的個人鍋物品牌「舞古賀MINI鍋物」同慶，將在今日11月23日免費發送100份價值85元的鹹酥雞，每人限領一份，沒有消費門檻、完全免費發放，還加碼送50元現金抵用券一張（消費滿300元可抵用一張）。另外，居酒屋品牌「筑前屋」台灣信義旗艦店，為了幫中華隊集氣加油，今（23）日晚間將迎戰地主日本隊，因此今日推出一日限定的「打爆日本」快閃活動，每兩人用餐即可用1元點購「咔滋洋芋甜筒沙拉」乙份。該菜的吃法是要以小槌子打碎甜筒餅乾再混著馬鈴薯沙拉入口，而今日迎接台日對戰，將會在菜色上插上日本國旗，吃之前以小槌子敲擊，象徵打爆日本、為中華隊加油。