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國民黨全代會今天落幕，這也是國民黨主席朱立倫屆滿前的最後一次全代會。隨著明年黨主席改選日子逼近，台中市長盧秀燕參選機率大幅降低，就算還有其他挑戰者，朱立倫連任黨魁之路仍有十足把握。然而，朱在黨主席選舉前，要如何安撫「反朱」情緒，將身段放軟，改變專斷獨行作風，將會是朱立倫全代會後最大考驗。國民黨全代會、130週年黨慶今天在桃園舉行，由於明年沒有公職選舉，這次全代會未安排選戰造勢，會議相對單純。雖然少了往年全代會黨代表砲聲隆隆的煙硝味，不過，朱立倫到明年黨主席屆滿前為止，黨內挑戰仍舊持續。回顧朱立倫任內，反朱聲音始終未曾停歇。2022年九合一大選，儘管結果大勝14個縣市，但朱立倫在初選提名過程過於獨斷，與議長派早產生嫌隙。不僅如此，2024年總統大選主導藍白合失敗，也讓部分黨內人士大感不快。再加上今年初大刀闊斧整併黃復興黨部，也遭批沒充分溝通就斷然行事，得罪大批深藍黨員。明年9月黨主席選舉日期逼近，黨內「反朱」本土派將對朱立倫的怨氣，寄託在2028年總統熱門人選的盧秀燕身上，盼盧秀燕能在黨主席選舉徹底幹掉朱立倫，不過，盧秀燕台中內政自顧不暇，選黨魁機率大幅降低，反朱派又沒有大咖願意接下競選黨主席這塊燙手山芋，反朱聯盟形同「群龍無首」，勢力無法集結即消散。反觀朱立倫處變不驚，穩健走自己的路，自2021年上任後，儘管種種改革引發黨內人士不滿，但朱帶領黨內走向年輕化，汰換老舊形象，頻頻舉辦論壇活動、營隊及培訓機制，培養自家青年軍。也由於國民黨在國會擁有多數優勢，朱立倫與國民黨團總召傅崐萁聯手的「朱傅體制」，順利推動許多福國利民法案。再者，朱立倫在操盤2022、2024年選戰成績都不俗，以目前來看，朱毫無懸念是檯面上黨魁候選人最佳人選。展望明年黨主席選舉，面對反朱聯盟群龍無首，只要盧秀燕不表態，朱立倫暫時就不會有太大壓力，儘管可能有挑戰者，但依照目前態勢，可以說朱立倫在全代會後，黨魁連任不會有太大問題。不過，可以預見的是，朱勢必會比2021年時選得更辛苦，要如何在明年黨主席選舉之前，安撫黨內不滿情緒，用什麼方式加強溝通，將身段放軟改變專斷獨行作風，下一年度又要如何打下好基礎，儘早佈局2026年、2028年大選，將會是朱立倫全代會後最大課題。