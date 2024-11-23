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NBA明星球員 Stephen Curry 因左膝受傷被列為「可能出戰」（probable）狀態，這將影響球隊今晚對陣鵜鶘的比賽陣容。Curry 在上一場對陣暴龍的比賽中表現出色，全場拿下23分、8次助攻、4個籃板及2次抄截，投籃命中率高達70%，三分命中率67%，並且罰球命中率達到100%。本賽季，Curry 場均貢獻23.0分、6.5次助攻、5.2個籃板和1.8次抄截，投籃命中率49%，三分命中率44%，罰球命中率95%。儘管得分略低於過往賽季，但他的全面表現依舊是勇士的關鍵人物。即便 Curry 的出場存疑，勇士在比賽中仍被看好。鵜鶘目前正遭遇大規模傷病潮，預計多達九名球員缺陣，包括可能整個先發陣容。這對於以深厚陣容見長的 勇士而言，仍是一個明顯的優勢。