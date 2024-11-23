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聖安東尼奧馬刺隊近期遇到傷兵潮，球星Victor Wembanyama 和後衛 Devin Vassell 因輕微膝傷缺席了過去三場比賽。代理主教練 Mitch Johnson 表示，兩位球員預計將「很快」回歸，但尚未確定具體日期。他指出，兩人目前正積極進行場上訓練，只需最終醫療許可即可復出。在Wembanyama缺陣期間，老將 Chris Paul 和前鋒 Harrison Barnes 扛起了球隊重任。Paul 在最近的比賽中達成了職業生涯第12,000次助攻，成為聯盟歷史上第三位達成此成就的球員。Barnes 則在進攻和防守兩端均有穩定表現，為球隊提供了火力支援。此外，，展現了內線實力，成為馬刺的可用之兵。