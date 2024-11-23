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MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平正式獲得個人職業生涯第三座最有價值球員（MVP）獎項，成功追平前隊友 Mike Trout 的天使隊史紀錄。值得一提的是，這是大谷首次在國家聯盟奪得MVP，也是他作為指定打擊身份榮膺此殊榮的歷史性時刻。本季大谷翔平不僅展現了卓越的打擊能力，還創下多項生涯新高數據，包括全壘打、安打、得分、打點、二壘安打和盜壘。大谷翔平更創造了大聯盟歷史上首個「50全壘打、50盜壘」俱樂部，鞏固了他作為棒球傳奇的地位。值得注意的是，大谷是史上首位三度全票當選MVP的球員，再次彰顯其無可挑剔的實力。與此同時，Mike Trout 先前於2014、2016和2019年三度獲得美聯MVP，這對於天使隊而言是不可忽視的輝煌時刻。然而，儘管大谷和Trout曾在天使隊共同奮戰六個賽季，但球隊始終未能提供足夠的支援，導致雙星始終無緣季後賽。展望2025年，大谷翔平將繼續在道奇隊以其投打雙棲表現書寫歷史，而Trout則希望帶領重建中的天使隊重返季後賽。天使隊總經理Perry Minasian也表示，球隊正在積極補強，為新賽季做好準備。