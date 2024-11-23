週末咖啡優惠來了！今（23）日除了有假日優惠外，各大超商慶祝「2024年世界棒球12強賽」中華隊在超級循環賽，以8比2擊退美國，包括萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一；7-11英式紅茶買2送2、濃萃拿鐵買2送1；全家便利商店單品美式買2送2、單品拿鐵買2送1。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月22日16:00至11月23日
◾單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月22日至11月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月23日起至11月24日
◼︎英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◼︎濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◼︎大杯思樂冰全口味買1送1
◼︎PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◼︎Energy Time機能凍飲（電解質PLUS／元氣PLUS）買1送1
◼︎SF玉米棒(海苔/起司/玉米濃湯) 買2送2
◼︎高露潔纖柔牙刷3入 買1送1
◼︎可口可樂 435ml 買2送2
◼︎多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml買1送1
◼︎星太郎超寬條餅-勁辣口味買2送2
◼︎可樂果Mini原味/檸檬辣雞翅口味 買2送1
◼︎熊寶貝護衣芳香豆藍風鈴300ml買1送1
📍門市｜11月22日起至11月24日（限icash Pay、icash2.0支付）
◾特大杯思樂冰買1送1
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷聖霜3oz冰淇淋全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）
◾酷聖霜霜淇淋買1送1，5折（原價59元、特價30元）
📍門市｜11月22日起至11月24日
◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）
可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至11月22日
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元）
◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾職人烘焙麵包買1送1，5折（原價30元起、特價15元起）
以上不同價者以2件5折計
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至11月24日
◾黑胡椒雞塊或歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐 200ml，組合價只需 59元（原價89元）
◾蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶7折
🟡美廉社
📍門市｜11月22日至11月24日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）
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📍APP｜11月22日16:00至11月23日
◾單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
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📍門市｜11月22日至11月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月23日起至11月24日
◼︎英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◼︎濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
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◼︎可口可樂 435ml 買2送2
◼︎多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml買1送1
◼︎星太郎超寬條餅-勁辣口味買2送2
◼︎可樂果Mini原味/檸檬辣雞翅口味 買2送1
◼︎熊寶貝護衣芳香豆藍風鈴300ml買1送1
📍門市｜11月22日起至11月24日（限icash Pay、icash2.0支付）
◾特大杯思樂冰買1送1
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◾酷聖霜3oz冰淇淋全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）
◾酷聖霜霜淇淋買1送1，5折（原價59元、特價30元）
📍門市｜11月22日起至11月24日
◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）
可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至11月22日
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元）
◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾職人烘焙麵包買1送1，5折（原價30元起、特價15元起）
以上不同價者以2件5折計
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至11月24日
◾黑胡椒雞塊或歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐 200ml，組合價只需 59元（原價89元）
◾蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶7折
🟡美廉社
📍門市｜11月22日至11月24日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）