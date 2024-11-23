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▲全家慶祝12強複賽中華隊戰勝美國，單品美式買一送一、拿鐵買二送一。（圖／全家提供、記者整理）

▲全家美式、卡布奇諾第二杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」是11月22日至11月24日。（圖／業者提供）

▲（圖／7-11提供、記者整理）

▲慶祝中華隊勝利，7-11祭出多款優惠，最低買一送一帶回家。（圖／7-11提供、記者整理）

▲12強賽進入超級循環賽，慶祝中華隊取得首勝，7-11祭出多款優惠，最低買一送一帶回家。（圖／7-11提供、記者整理）

▲7-11自11月22日至11月24日，指定支付享思樂冰、霜淇淋、酷聖霜買1送1。（圖／業者提供、記者自製）

▲7-11超值五六日有拿鐵10元多一杯優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11寄杯咖啡11杯優惠組合價。（圖／7-11提供）

▲Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。（圖／萊爾富提供）

▲OK蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶7折。（圖／OK超商提供）

▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

週末咖啡優惠來了！今（23）日除了有假日優惠外，各大超商慶祝「2024年世界棒球12強賽」中華隊在超級循環賽，以8比2擊退美國，包括萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一；7-11英式紅茶買2送2、濃萃拿鐵買2送1；全家便利商店單品美式買2送2、單品拿鐵買2送1。◾單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）◼︎英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）◼︎濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◼︎大杯思樂冰全口味買1送1◼︎PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1，5折（原價70元、特價35元）◼︎Energy Time機能凍飲（電解質PLUS／元氣PLUS）買1送1◼︎SF玉米棒(海苔/起司/玉米濃湯) 買2送2◼︎高露潔纖柔牙刷3入 買1送1◼︎可口可樂 435ml 買2送2◼︎多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml買1送1◼︎星太郎超寬條餅-勁辣口味買2送2◼︎可樂果Mini原味/檸檬辣雞翅口味 買2送1◼︎熊寶貝護衣芳香豆藍風鈴300ml買1送1◾特大杯思樂冰買1送1◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾酷聖霜3oz冰淇淋全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）◾酷聖霜霜淇淋買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元）◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元）◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元）◾職人烘焙麵包買1送1，5折（原價30元起、特價15元起）以上不同價者以2件5折計◾黑胡椒雞塊或歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐 200ml，組合價只需 59元（原價89元）◾蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶7折◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）