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美股工業股、小型股週五買盤強勁，投資人將風險從科技股轉向，加上數據顯示美國經濟活動有所回升，利好市場氛圍，當天美股主要指數大多收漲，其中道瓊工業指數以大漲426點再破收盤紀錄。綜合《CNBC》等外媒報導，美國大選後，華爾街漲勢一度陷入停滯，現在又出現轉變。工業和非必須消費品板塊引領標普500指數走高，2者週漲幅均超過2%。分析師斯托瓦爾（Sam Stovall）表示：「投資者正在從之前的大盤通訊服務、技術領域，轉向非必須消費品、工業和金融等其他週期性板塊以及中小型股票。」當科技股走淡之際，比特幣則一度逼近10萬美元大關，最多漲2.6%，高見99767美元。22日收盤，美股道瓊指數上漲426.16點，或0.97%，收44296.51點；那斯達克指數上漲31.23點，或0.16%，收19003.65點；標普500指數上漲20.63點，或0.35%，收5969.34點；費城半導體指數下跌7.26點，或0.15%，收4955.80點。