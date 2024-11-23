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美國總統當選人川普（Donald Trump），先前被控在2016年總統大選前夕，涉嫌偽造商業文件，企圖隱瞞向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供封口費一事，而遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，是美國史上首位被控刑事罪的前總統。現在隨著他即將重返白宮，紐約1名法官22日表示，無限期推遲對川普「封口費」案件的宣判。綜合美媒報導，該案原定當地時間下週二進行判決，但紐約1名法官無限期推遲此案的宣判，主審法官梅欽（Juan Merchan）在一份法庭命令中，還允許川普的律師，提出駁回此案的動議，命令川普的法律團隊在12月2日前提交文件。關於封口費案，川普原本被認定犯下34項罪名，包含將封口費列為選舉開支報銷、做假帳、商業詐欺等。宣判原定7月進行，但被推遲了2次，並一路延到11月大選之後。纏訟過程中，川普一直否認曾與丹尼爾斯有過不當關係，並指責檢方對此案窮追不捨，背後具政治動機。川普發言人史蒂文（Steven Cheung）透過聲明表示，「曼哈頓騙局案」現在已被完全擱置，這是川普的決定性勝利，聲稱：「所有針對川普總統的虛假法律攻擊現在都被摧毀了。」