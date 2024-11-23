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▲紅綠燈在要轉變成紅燈之前，會有短暫的幾秒黃燈，當你遇到黃燈時會怎麼決定要停下還是加速通過呢？（圖/記者張嘉哲攝）

▲根據道路交通規則說明，駕駛如果遇到黃燈時，如果已經超越停止線進入路口範圍，這時候就要加速通過；如果是在停止線內就應該煞車。（圖/NOWnews資料照）

▲不管是騎車還是開車，都要記得與前車保持距離，否則前車如果急煞，沒有反應過來的話容易造成追撞事故。(圖／NOWnews資料照)

騎車、開車大家都知道要「紅燈停、綠燈行」，但是遇到黃燈應該怎麼辦？相信每個騎車、開車的人都有遇過黃燈的情況，你是否也苦惱這時候到底是應該要煞車還是加速通過呢？就有網友討論「大家看到黃燈怎麼判斷要煞車還是要加速往前？」貼文引起廣大迴響，有網友在PTT貼文指出、「每個路口黃燈轉紅燈的時間好像不太一樣，但在這部討論時間不同的問題，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「我一般都會煞車，如果後面的人追撞你也是他的責任，沒有保持安全距離。」事實上，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，當駕駛人駕駛車輛行經分岔路口時，而如果來不及通過時要煞停，也要注意後方來車，以避免造成追撞事故發生，然而這種因為「搶黃燈」的追撞事故過去也有不少案例，因此下回如果民眾開車或者騎車時，，結果搶一時之快造成車損、有人傷亡，實在得不償失哦！