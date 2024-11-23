騎車、開車大家都知道要「紅燈停、綠燈行」，但是遇到黃燈應該怎麼辦？相信每個騎車、開車的人都有遇過黃燈的情況，你是否也苦惱這時候到底是應該要煞車還是加速通過呢？就有網友討論「大家看到黃燈怎麼判斷要煞車還是要加速往前？」貼文引起廣大迴響，其實最大的關鍵就是「車輛是否超越停止線」來判定。
有網友在PTT貼文指出「看到黃燈時煞車，很可能會被後車追撞，但如果加速過去，也可能跟來車對撞，那到底怎麼辦？想問大家遇到黃燈會採取哪種策略？」、「每個路口黃燈轉紅燈的時間好像不太一樣，但在這部討論時間不同的問題，單論大家遇到黃燈時會不會選擇過？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我會看路口大不大，基本上不大的會過，太大的會直接停」、「黃燈就是告知你要停止了，還沒到停止線之前就準備煞車了吧」、「我個人是一律停下來，很多車禍都是衝出來的」、「已過停止線加速通過，沒過停止線煞車」、「我一般都會煞車，如果後面的人追撞你也是他的責任，沒有保持安全距離。」
騎車、開車遇到黃燈怎麼辦？「停止線」是最大關鍵
事實上，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，當駕駛人駕駛車輛行經分岔路口時，如果遇到前方號誌轉換成黃燈，而車輛「已經超越停止線」進入路口範圍，這時候就要加速通過；如果是在停止線內就應該煞車，不應再加速強行通過。
除此之外，如果駕駛人已經過了停止線，號誌轉變成黃燈，民眾如果自覺無法通過緊急煞停而超越停止線，這時候警方會依照客觀具體事實，以勸導代替舉發。而如果來不及通過時要煞停，也要注意後方來車，以避免造成追撞事故發生，因此後車自己也要記得保持車間距離。
不要再以為大家都會搶黃燈！保持車距才是最安全作法
然而這種因為「搶黃燈」的追撞事故過去也有不少案例，駕駛最常犯的一點就是「沒有保持車距」，並且認為前車也一定會搶黃燈，因此緊追在前車後方，結果前車煞停時反應不及造成追撞，「黃燈亮起」時，雖然擁有一個即將消逝的路權，但也因為這樣，搶快往往比綠燈通行時還要更注意路況呢！
因此下回如果民眾開車或者騎車時，在路口遇到黃燈時，建議就要開始減慢速度，並且停在停止線內最佳；如果是在綠燈尾聲通過路口，看到轉黃燈時就要立刻加速通過路口，千萬不要離路口一大段距離，看到黃燈硬要加速搶路權，結果搶一時之快造成車損、有人傷亡，實在得不償失哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我會看路口大不大，基本上不大的會過，太大的會直接停」、「黃燈就是告知你要停止了，還沒到停止線之前就準備煞車了吧」、「我個人是一律停下來，很多車禍都是衝出來的」、「已過停止線加速通過，沒過停止線煞車」、「我一般都會煞車，如果後面的人追撞你也是他的責任，沒有保持安全距離。」
騎車、開車遇到黃燈怎麼辦？「停止線」是最大關鍵
事實上，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，當駕駛人駕駛車輛行經分岔路口時，如果遇到前方號誌轉換成黃燈，而車輛「已經超越停止線」進入路口範圍，這時候就要加速通過；如果是在停止線內就應該煞車，不應再加速強行通過。
除此之外，如果駕駛人已經過了停止線，號誌轉變成黃燈，民眾如果自覺無法通過緊急煞停而超越停止線，這時候警方會依照客觀具體事實，以勸導代替舉發。而如果來不及通過時要煞停，也要注意後方來車，以避免造成追撞事故發生，因此後車自己也要記得保持車間距離。
不要再以為大家都會搶黃燈！保持車距才是最安全作法
然而這種因為「搶黃燈」的追撞事故過去也有不少案例，駕駛最常犯的一點就是「沒有保持車距」，並且認為前車也一定會搶黃燈，因此緊追在前車後方，結果前車煞停時反應不及造成追撞，「黃燈亮起」時，雖然擁有一個即將消逝的路權，但也因為這樣，搶快往往比綠燈通行時還要更注意路況呢！
因此下回如果民眾開車或者騎車時，在路口遇到黃燈時，建議就要開始減慢速度，並且停在停止線內最佳；如果是在綠燈尾聲通過路口，看到轉黃燈時就要立刻加速通過路口，千萬不要離路口一大段距離，看到黃燈硬要加速搶路權，結果搶一時之快造成車損、有人傷亡，實在得不償失哦！