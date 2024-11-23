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勞動部長何佩珊因勞動部勞動力發展署北分署公務員疑似遭霸凌輕生案在昨（22）日請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長遞補不分區立委。對此，桃園市議員凌濤表示，洪申翰僅是前勞動部長「許銘春2.0」，而民進黨在2026找不到人選桃園的情況下，王義川任立委是「項莊舞劍」，高機率出戰桃園。凌濤指出，謝宜容霸凌事件洪申翰稱早知鬼故事，身為執政黨不分區卻不處理，反而是直到地方議員爆料才掀起風暴，可見洪申翰連擔任立委都無能，如今還能高升勞動部長，綠營還有臉推坑黃國昌，這些操作都是歎為觀之，不過洪申翰升任勞動部長恐怕許多真相將石沈大海。凌濤也提到，之前多家媒體傳民進黨桃園面臨無以為繼的窘境，王義川將空降參選2026，從在國會改革後的宣講活動，王義川特別跑來桃園受深綠選民歡迎就可見端倪，隨著王義川遞補不分區，有立院舞台，曝光將大為增加，參選2026桃園的機率同步上升。凌濤質疑，「洪申翰真的關心勞工苦難嗎？」本週他所揭露的海科館追殺吹哨者事件，至今教育部長都含糊其詞，不願意正面對此事道歉，洪申翰對公務員霸凌事件頻喊心痛，似乎亦無道德勇氣問責，如何讓人相信他當勞動部長就會不一樣？凌濤表示，霸凌事件是民進黨執政結構問題，必須強硬檢驗，洪申翰身為英系立委敢檢討小英團隊許銘春？還是成為「許銘春2.0」，繼續遮掩霸凌事件，全國都在看。而王義川善於炒作聲量，受到深綠選民熱愛，桃園也將嚴陣以待。