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本季效力紐約洋基的Juan Soto無疑是今年自由市場上最大咖球員，目前有波士頓紅襪、紐約洋基、紐約大都會、多倫多藍鳥都明確表示要追求Soto。洋基隊長Aaron Judge在近期被問到，有無在休賽期期間遊說Soto留隊？對此Judge直言：「自Soto成為自由球員後，就並未與他對話。」Judge在接受美媒《SNY》受訪時表示，「自Soto成為自由球員後，我就並未與他聯繫，因為我知道這對個人來說需要空間，我整個賽季都與他交流過，他知道我對他的感覺。」談到Soto將如何決定新東家，Judge說道：「我尊重他的任何決定，這不單單只關乎到他自己，還包括他的家人，他想追求符合他的合約，但據我所知家人是他考量新球隊的主要原因，我希望洋基能得到它，因為他就是最好的球員，無論球隊要付出多少代價，我都能接受。」根據美媒《Bleacher Report》近日消息指出，目前市場上大都會、洋基、紅襪、藍鳥、洋基都與Soto會面完畢，此外《紐約郵報》記者Jon Heyman更是透露，「堪薩斯皇家也有向Soto陣營詢問報價。」值得一提，Soto在季前透過交易從聖地牙哥教士來到洋基，整季出賽157場，繳出166安、包括41轟、109打點、打擊率0.288，洋基曾在季中提出一份9年3.6億美元的合約給Soto，但遭到Soto陣營拒絕。