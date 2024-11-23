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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊投手大谷翔平昨天被選為國家聯盟最有價值球員（MVP）。這是他繼2021年和2023年效力洛杉磯天使隊時在美國聯盟贏得MVP後，第3次以全票當選，使他並列史上獲獎次數第2多的球員。而且也是第一次由專任DH（指定打擊）的球員獲得MVP獎。根據《產經體育》記者山田結軌、竹濱江利子報導，大谷翔平宣布，計畫於明年3月在東京舉辦道奇隊與芝加哥小熊的開幕系列賽中，以投打「二刀流」姿態復出。今年是大谷加入道奇的第一個賽季，他上個休賽季與道奇簽下總額達10年7億美元的超大合約。他克服賽季初因前翻譯水原一平涉嫌非法賭博帶來的動盪，以「50轟50盜」的驚人數據創下MLB史上首次記錄，並幫助道奇奪得世界大賽冠軍。本賽季，大谷繳出54支全壘打、130分打點的成績，連續兩年獲得全壘打王，並首次拿下打點王。他的打擊率高達3成10，59次盜壘位居聯盟第二。在例行賽中，他最難忘的時刻包括8月28日愛犬Decoy的開球儀式，以及9月19日擊出三支全壘打並達成「50轟50盜」里程碑的比賽，確定幫助道奇打進季後賽。與前兩次因「投打二刀流」表現獲獎不同，今年大谷專注於打擊，以指定打擊身份創造歷史，成為首位以DH為主職位贏得MVP的球員。他連續第三次滿票當選MVP，並成為跨聯盟連續兩年獲獎的首位球員。大谷也成為繼1961年Frank Robinson後，第2位在美聯和國聯皆奪MVP的球員。大谷翔平在MLB網絡的直播節目中得知自己獲獎。當隊友Clayton Kershaw宣布得主時，大谷翔平穿著棕色外套，與妻子真美子（27歲）以及愛犬「Decoy」一起出現在畫面中。這是Decoy繼去年大谷獲獎時首次亮相後再度登場。今年2月，大谷宣布與真美子結婚，兩人一同坐在紅色沙發上，微笑面對鏡頭。在節目過程中，Decoy因聽到掌聲一度「逃跑」，但夫妻二人相視一笑，擊掌慶祝。大谷說：「最重要的是我們贏得了世界大賽冠軍。能夠代表道奇隊獲獎，是因為我們全隊一起努力爭取到的。」這位力量與速度兼備的選手表示，目標是在2024年3月18日和19日於東京巨蛋舉行的開幕系列賽中，以「二刀流」身份復出。他說：「當然，我的目標是趕上開幕戰，希望在賽季一開始就可以投球和打擊。」在世界大賽第2場比賽中，大谷左肩發生半脫臼，隨後於11月5日接受修復肩關節唇的手術。他已在當天恢復訓練，隨著肩膀逐漸康復，計畫重新開始投球練習。本賽季，大谷總計獲得9項主要打擊榮譽和獎項。在節目中，當被問及未來是否有望同時贏得MVP和賽揚獎時，大谷笑著回答：「如果能實現那會很棒。我的目標是完全康復後，以更強的姿態站上投手丘。」目前，歷史上僅有11位球員曾在同一年獲得MVP與賽揚獎。大谷翔平將挑戰締造新的偉大成就。