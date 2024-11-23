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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長。民進黨立委林淑芬點名，謝宜容跋扈、靠勢到這種程度，是因為直屬長官原勞發署長蔡孟良、與她交情好的勞動部次長許傳盛、前部長許銘春，就這3個人最靠勢。許銘春反擊，這是一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具。許銘春說，謝宜容曾經是她的部屬，這是事實，但這幾天從媒體上看到謝宜容的種種行為，她很驚訝也很難過，若能及早發現謝宜容管理能力有問題，或許可以阻止悲劇的發生。「作為部長，卻未能知悉如此重大的情事，這部分我責無旁貸，對於近日發生一切紛擾我表達深深的歉意。」不過許銘春說，林淑芬委員對於她的指教許多並不是事實，希望林淑芬發言前能對事情做完整的查證，包括與她做直接的溝通，這會是比較合理的做法。無憑據的指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安。許銘春說，許多對於她的指責與批評，她都願意承擔，但希望所有的政治人物都不要模糊焦點，更不要扭曲事實，我們要追究的是一條寶貴生命為何消逝，以及探討如何在未來不讓同樣的事情發生，而不是見獵心喜，拿這一條生命，在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐。