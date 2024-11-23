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▲下週可能有大陸冷氣團侵台，預估週四清晨氣溫最低，北部普遍只有13度。（圖／中央氣象署）

▲下週二鋒面掠過，北部及東半部地區轉有局部短暫雨（左）。下週四轉乾冷，各地天氣晴朗穩定（右）。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

週末兩天東北季風持續影響，下週一（11/25）略微回溫後，下週二（11/26）過後將迎接「大陸冷氣團」的到來，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，未來一週最冷的時段，是下週四和下週五的清晨和深夜，台灣本島平地將出現11度以下的低溫，台北氣溫也會降至14度左右。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（23）日台溫本島平地最低溫，出現在新北市石碇區的15.6度，各地區平地最低氣溫約在16至19度，白天稍微回溫，北部16至23度、中部18至28度、南部19至30度、東部17至30度。吳德榮說明，今明兩天的週末假期，受東北季風影響，大台北東側、宜花有局部短暫雨，背風面西半部晴時多雲。下週一天氣最好，各地都是晴時多雲，白天氣溫回升，「北舒適、南微熱」，各地早晚偏涼。下週二會有鋒面掠過，隨後冷空氣逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，其它地區多雲時晴，下週三至下週五（11/27至11/29）冷空氣影響。下週三苗栗以北、東半部及中部山區有局部短暫雨。下週四、下週五各地轉為乾冷的天氣型態、日夜溫差大；下週四、下週五清晨及夜間，本島平地將出現11度以下的最低氣溫，台北測站也將降至14度，將是首波符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。