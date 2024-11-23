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勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院昨（22）日證實，行政院長卓榮泰已徵詢民進黨不分區立委洪申翰接任意願，並獲洪申翰正面答覆，將出任勞動部長。因洪申翰為不分區立委，按照排名順序名單，將由民進黨政策會執行長王義川遞補，對此，民進黨發言人吳崢則直呼，「搶救王義川成功了！」行政院發言人李慧芝昨晚證實，新任勞動部部長擬由立法委員洪申翰接任。李慧芝表示，洪申翰曾參與立法院議事運作運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，卓榮泰亟欲借重洪申翰長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓榮泰期許未來的洪申翰部長能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拼。對於這項人事命令，吳崢在社群媒體上替洪申翰、王義川加油打氣，他對洪申翰說，「加油！這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位！」並提到，「恭喜川哥！打假除怪！搶救王義川成功了！」