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在2024-25賽季前，金州勇士放走頭號射手Klay Thompson，選擇引進另一名明星射手Buddy Hield，隨著勇士在開季磨合完畢，目前打出11勝3敗、西區第1的戰績。談到Hield這位新同學，近日勇士當家球星Stephen Curry也在節目《Dubs Talk》中分享，Curry先是在節目中談及首次交手Thompson，並直言，「這個感覺真的很不一樣，我們曾經一起拿下4座冠軍，多年來我們一起合作，隨著他離隊自己真的很不適應，但，無論是我還是Draymond Green。」雖然Thompson在休賽期離隊，但勇士補進Hield可說是完美的操作，將球隊損失的戰力降到最低，對於Hield給球隊帶來的作用，Curry直言，「。」談到Hield帶給自己的感受，Curry表示，「在本季一次受訪時，我在練習時有記者在旁邊看，當時工作人員告訴記者他們打擾了我的訓練，每當我看Hield訓練時，我就覺得我在打擾他訓練，這個感覺完全一樣，。」