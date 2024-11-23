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金州勇士今（23）日在客場迎戰紐奧良鵜鶘，球隊這一場比賽主將Stephen Curry發揮平平只得到19分，不過前鋒Andrew Wiggins轟下全場最高的30分，帶領球隊終場以112：108取勝，拿下近期2連勝，也繼續穩坐西區龍頭。勇士今天先發球員為：Draymond Green#23、Lindy Waters III#43、Trayce Jackson-Davis#32、Andrew Wiggins#22、Stephen Curry#30。鵜鶘今天先發球員為：Brandon Ingram#14、Daniel Theis#10、Trey Murphy III#25、Elfrid Payton#22、Javonte Green#4。兩隊都有球員因傷缺陣，De'Anthony Melton因左膝前十字韌帶受傷動刀，確定整季報銷。而鵜鶘這邊則是11月初「怪物狀元」Zion Williamson，左腿股二頭肌拉傷，預計將缺陣4-6周時間。勇士今天上半場打得有些艱難，雖然Wiggins爆發攻下19分，Curry也有12分，但是球隊兩節打完以62：63落後，主要原因在於防守沒有做好，讓鵜鶘4人得分上雙，團隊投籃命中率高達54.5%，Trey Murphy III攻下15分完主場軍最高。易籃再戰後，Curry一記三分球幫助勇士反超，之後又助攻隊友得分，打得相當活躍，比賽競爭在下半場進入到白熱化階段。比賽最後兩分鐘，勇士掌握領先的主動局面，但之後Trey Murphy連得5分，加上Jeremiah Robinson-Earl的中長距離跳投命中，讓雙方回到一顆球權差距。之後鵜鶘犯規，Buddy Hield穩穩兩罰命中，勇士5分領先。雖然Murphy再進三分，不過Draymond Green靠著罰球幫助球隊鎖定勝利。Wiggins今天14投9中，罰球9投9中，攻下全場最高的30分，他的爆發也彌補了Curry今晚只有19分進帳的火力不足。鵜鶘方面Murphy得到24分全隊最高，Brandon Ingram失常，僅有18分。