勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長。曾與洪申翰是同事的工運人士林佳瑋說，今年五一遊行時，勞團呼籲民進黨「還我七天假」，當時洪申翰說會轉達，現在洪申翰擔任勞動部長，希望他能記得承諾。
林佳瑋現為時代力量黨代表、桃園市空服員職業工會顧問、消防員工作權益促進會顧問，曾任桃園市產業總工會秘書長、桃園市空服員職業工會秘書長，協助2016年中華航空空服員罷工事件，也曾代表時代力量參選桃園市議員。
林佳瑋說，她跟洪申翰有短暫的共事經驗，2008年的夏天，一起在綠色公民行動聯盟實習，洪申翰持續在反核領域深耕，後來她則是到工會工作。社運出身進入國會，連任兩屆民進黨的不分區委員，擔任民進黨黨團幹部，如今在勞動部風雨飄搖之際，受命接下燙手山芋，雖然洪申翰是社運出身而不是選舉出身，但以上經歷就足以顯見他被高度信任與重視。
林佳瑋說，這個結果令人意外，畢竟洪申翰的專業領域以環境及能源政策為主，雖然也有涉獵勞動議題，但還是不及環境領域顯眼。但仔細想想，好像也沒那麼意外，勞動部在發生了那麼多狗屁倒灶的事情之後，民進黨政府需要一個具有高度信任基礎的人，來處理勞動部這個爛攤子。
林佳瑋說，今年五一遊行，洪申翰代表民進黨在舞台上致詞時，底下的工會幹部躁動，大喊口號「還我七天假」，當時洪申翰的回答是：「我會帶回去轉達。」現在洪申翰已經是勞動部長了，應該沒有轉達給誰的必要了，希望他能夠記得，社運團體對他的期待。
林佳瑋也提到，除了增訂國定假日之外，勞保議題也是重中之重，設定基礎年金，讓每個勞工朋友都可以安心退休；台灣的工會組織率長期偏低，導致勞工權益低落，籌組門檻30個人絕對有調整的必要性。以上三點，期待洪申翰擔任勞動部長之後，能夠給予適當且合理的回應。
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林佳瑋說，她跟洪申翰有短暫的共事經驗，2008年的夏天，一起在綠色公民行動聯盟實習，洪申翰持續在反核領域深耕，後來她則是到工會工作。社運出身進入國會，連任兩屆民進黨的不分區委員，擔任民進黨黨團幹部，如今在勞動部風雨飄搖之際，受命接下燙手山芋，雖然洪申翰是社運出身而不是選舉出身，但以上經歷就足以顯見他被高度信任與重視。
林佳瑋說，這個結果令人意外，畢竟洪申翰的專業領域以環境及能源政策為主，雖然也有涉獵勞動議題，但還是不及環境領域顯眼。但仔細想想，好像也沒那麼意外，勞動部在發生了那麼多狗屁倒灶的事情之後，民進黨政府需要一個具有高度信任基礎的人，來處理勞動部這個爛攤子。
林佳瑋說，今年五一遊行，洪申翰代表民進黨在舞台上致詞時，底下的工會幹部躁動，大喊口號「還我七天假」，當時洪申翰的回答是：「我會帶回去轉達。」現在洪申翰已經是勞動部長了，應該沒有轉達給誰的必要了，希望他能夠記得，社運團體對他的期待。
林佳瑋也提到，除了增訂國定假日之外，勞保議題也是重中之重，設定基礎年金，讓每個勞工朋友都可以安心退休；台灣的工會組織率長期偏低，導致勞工權益低落，籌組門檻30個人絕對有調整的必要性。以上三點，期待洪申翰擔任勞動部長之後，能夠給予適當且合理的回應。
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