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近期，屏東墾丁驚見有人以煮熟的梅花鹿頭、腳，當作食物餵給家犬，有民眾目擊通報相關單位，對此，墾丁國家公園管理處表示，盜獵違反國家公園法，且任意宰殺違反動物保護法，目前已交由保七總隊第八大隊查處。近年來，梅花鹿盜獵案頻傳，有民眾通報指出，驚見有人以煮熟的梅花鹿頭、腳餵家犬。對此，墾管處回應表示，收到情資後已交由保七總隊第八大隊查處，並呼籲盜獵者勿以身試法，而墾管處也配合警方加強聯合夜間巡查、進行布線及情蒐作業。墾管處指出，現階段梅花鹿雖非保育類動物，但在國家公園內獵捕野生動物，已觸犯國家公園法，任意宰殺動物違反動物保護法，前者可裁處3000元罰鍰；後者則最高可開罰200萬元以下罰金。另外，獵捕動物恐涉槍砲彈藥刀械管制條例，若是非法持有槍械，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。