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美股激勵之下，台股週五同步大漲348.66點，漲幅1.55%。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，本週公布的輝達（NVIDIA）財報亮眼，第3季EPS達0.81美元優於預期， 再度印證市場對於輝達推出的Blackwell需求有增無減，台廠供應鏈營運及股價表現可期。台股週五同步大漲348.66點，漲幅1.55%，帶動指數回升至22904.32點，週線走勢也由黑翻紅，全週上漲161.55點，漲幅0.71%，平均日均量3639.06億元。黃新迪指出，AI所帶來的成長，明顯反映在台股與美股企業與基本面表現，像是近期經濟部公布10月外銷訂單金額554.5億美元，年增4.9%，連續第8個月維持正成長，展望第四季表現有望更上一層樓，主要為受益於AI需求強勁，加上年終備貨需求。至於美國方面則是4大雲端龍頭廠紛紛上調明年資本支出，凸顯AI投資力道有增無減。黃新迪分析，本週公布的輝達財報亮眼，受惠於高性能AI晶片銷售強勁，輝達第3季EPS達0.81美元，高於預期的0.74美元，單季營收達351億美元，亦優於預期332億美元。雖然投資市場以超高標準看待，對於數字不全然買單，但再度印證市場對於輝達推出的Blackwell需求有增無減，甚至供不應求，對於台廠供應鏈營運及股價表現可期。另外，市場對於川普上台可能會帶來的不確定性出現觀望態度，不過，黃新迪指出，雖然短線台股可能受川普公布部會首長人事案，資金將隨政策流動，然而AI長期成長趨勢不變，特別是預期2023年至2027年，半導體產業的成長性以資料中心與伺服器的年均複合成長最佳，達22%之多，對於相關供應鏈廠商是一大利多。黃新迪總結，現階段季線位置預期有一定力道支撐，而週五的大漲帶動，讓台股下週有望挑戰月線，但外資期貨結算後空單仍有3.8萬口以上，後續仍需觀察外資期貨空單之變化。在選股上，未來仍可以AI、先進封裝為布局主軸，並聚焦能優先受惠的半導體測試、設備、散熱及電子零組件等高成長性族群。