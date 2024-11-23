中國與泰國的友好關係越趨明顯，中國人大量置產、炒房的問題也因此開始困擾泰國。有外媒報導稱，泰國北部城市清邁近年吸引大量中國買家湧入，而購屋和投資熱潮正在「重塑」當地社區，也引發了當地居民擔憂。
隸屬於《自由亞洲電台》旗下的新聞線上媒體《BenarNews》報導，在清邁杭東（Hang Dong）區的新住宅開發案中，中文招牌隨處可見，而這並非個案。過去10年，中國買家已在當地購買了超過1000套住宅，總投資金額高達30億至50億泰銖，投資規模甚至遠超本地開發商的能力。
清邁大學中國情報中心負責人蓬帕查拉特隆特普（Danaitun Pongpatcharatrontep）指出，中國投資者正在把清邁從一個旅遊勝地，變成自己的第二故鄉，因為對他們來說，清邁自然環境優良、交通便利、教育和養老資源充足，是理想的置業選擇，無論是帶孩子來讀書或自己退休都很適合。 2023年，中國遊客成為前往清邁最大的遊客群體，多達20萬人。
當地居民擔心，中國投資者的大規模進入，正在重塑當地市場，改變房地產定價，增加普通居民的生活成本。儘管泰國法律有限制外國人擁有土地或住宅的額度，但中國投資者會透過泰國代理人或合資企業，巧妙規避法律，甚至建立起自己的房地產交易網絡。
泰國房地產仲介波尼倫（Hathairat Polnirun）透露，中國的房地產交易體系與泰國有很大不同，也使泰國本地仲介處於不利地位，難以吸引中國客戶，甚至可能被中國仲介取代。許多中國投資者直接在泰國設立房地產公司，還經常使用泰國人的名義掩護，一旦有大型中國公司進入，這將徹底改變當地房地產行業的競爭格局，使小型仲介公司無法生存。
報導提到，新冠疫情前，歐洲人、美國人和中東人是泰國房地產市場的外國購買主力，但清邁房地產協會今年度的報告卻顯示，如今中國買家在當地房地產市場的數量，不僅超過其他外國人，甚至還超過泰國國民。
此外，中國投資者和當地居民的文化摩擦也確實存在，在一些中國人群居的地區，喧嘩、交通違規、忽視當地風俗等行為，與清邁傳統的禮貌、謙遜、互相尊重的文化形成鮮明對比，也讓不少當地人難以適應。一項由當地智庫The Glocal進行的小型調查顯示，受訪的清邁居民中，有60%認為中國投資對本地商業產生重大影響，並認同現行法律有實施漏洞，支持對外國投資加強監管。
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清邁大學中國情報中心負責人蓬帕查拉特隆特普（Danaitun Pongpatcharatrontep）指出，中國投資者正在把清邁從一個旅遊勝地，變成自己的第二故鄉，因為對他們來說，清邁自然環境優良、交通便利、教育和養老資源充足，是理想的置業選擇，無論是帶孩子來讀書或自己退休都很適合。 2023年，中國遊客成為前往清邁最大的遊客群體，多達20萬人。
當地居民擔心，中國投資者的大規模進入，正在重塑當地市場，改變房地產定價，增加普通居民的生活成本。儘管泰國法律有限制外國人擁有土地或住宅的額度，但中國投資者會透過泰國代理人或合資企業，巧妙規避法律，甚至建立起自己的房地產交易網絡。
泰國房地產仲介波尼倫（Hathairat Polnirun）透露，中國的房地產交易體系與泰國有很大不同，也使泰國本地仲介處於不利地位，難以吸引中國客戶，甚至可能被中國仲介取代。許多中國投資者直接在泰國設立房地產公司，還經常使用泰國人的名義掩護，一旦有大型中國公司進入，這將徹底改變當地房地產行業的競爭格局，使小型仲介公司無法生存。
報導提到，新冠疫情前，歐洲人、美國人和中東人是泰國房地產市場的外國購買主力，但清邁房地產協會今年度的報告卻顯示，如今中國買家在當地房地產市場的數量，不僅超過其他外國人，甚至還超過泰國國民。
此外，中國投資者和當地居民的文化摩擦也確實存在，在一些中國人群居的地區，喧嘩、交通違規、忽視當地風俗等行為，與清邁傳統的禮貌、謙遜、互相尊重的文化形成鮮明對比，也讓不少當地人難以適應。一項由當地智庫The Glocal進行的小型調查顯示，受訪的清邁居民中，有60%認為中國投資對本地商業產生重大影響，並認同現行法律有實施漏洞，支持對外國投資加強監管。