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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長。行政院在昨晚證實人事案後，綠營多對洪申翰遲鼓勵態度，但在野陣營與不少網友，則有不少質疑，其中最多的是這三點：高中畢業、環團出身、早知謝宜容霸凌。根據立法院官網，洪申翰的學歷是台大大氣科學系肄業，換句話說，洪申翰最高學歷僅有台北市立建國高級中學畢業。讓網友酸，洪申翰是史上第一位高中學歷的勞動部長，跟民進黨發言人吳崢一樣，都只是高中生。洪申翰曾是綠色公民行動聯盟副秘書長，因長期耕耘環保議題而被提名為民進黨不分區立委，進入政壇，雖在推動社運期間，洪申翰對勞工議題也有涉略，但畢竟不如他在環保領域的專業。行政院對此的解釋是，洪申翰擔任立委以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。但洪申翰接替何佩珊接任勞動部長，最大爭議恐在於，洪申翰日前才自爆，對於謝宜容霸凌案早就知情。洪申翰說，以前他在立法院衛環委員會，便聽過相關的傳聞，甚至有很多更像是鬼故事一樣的事情，他直言勞動部「更多的長官」，對這件事情的處理態度題是有問題的。但他向勞動部最上層級反映，仍然沒用。現在洪申翰接任勞動部長，民眾黨立委陳昭姿就批，找一個早就聽聞勞發署、謝宜容「鬼故事」，卻沒有任何作為的執政黨立委來接任因霸凌案而下台的勞動部長職位。這是什麼「地獄哏」的人事安排？賴政府是在請鬼拿藥單嗎？要離開的北分署同仁家屬情何以堪？