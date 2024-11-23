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▲這次中華隊將帥們一路「打臉」，讓國外重新評價、國內猛寫道歉表，實在是讓人始料未及。也許是因為這個原因，所以在東京當地的部分12強海報上竟然沒有中華隊球員的身影，引起熱議。（圖／翻攝自蔡其昌threads）

▲世界棒球12強中華隊在複賽贏下美國隊，中職會長蔡其昌（中）鼓勵總教練曾豪駒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽進入超級循環賽的4支球隊分別是：中華隊、日本、委內瑞拉和美國，這是中華隊隊史首次打進12強賽四強，無論接下來成績如何都將破自己的紀錄。這次中華隊將帥們一路「打臉」，讓國外重新評價、國內則猛寫道歉表，實在是讓人始料未及。也許是因為這個原因，所以在東京當地的部分12強海報上竟然沒有中華隊球員的身影，引起熱議。昨天中職會長蔡其昌在個人社群網站上分享一張自己無奈攤手的照片，並寫道：「嗯⋯沒關係我們自己再加油」。該圖中他站在一個上面有著世界12強賽超級循環賽海報的看板前面，但裡面沒有中華隊的球員在其中。之後有球迷在該文下面分享其他張海報，其中有一些圖裡有中華隊球員，但上面的人卻是這次根本沒來的古林睿煬。從中可以看出，這些海報應該都是在小組賽前事先做好的，如此也可以解釋為何中華隊的版面這麼少。本次12強賽開打前，中華隊戰力並不被看好，一度被認為只有倒數第2，但在台灣進行的B組小組賽，中華隊在臺北大巨蛋打出精采好球，4勝1敗晉級超級循環賽，目前四強也取得1勝1敗，有望挺進冠軍戰，跌碎外界眼鏡。網友見此也紛紛在底下評論道：「這張海報的人都沒想到明明是premier12、但卻只有11隊嗎？」、「畢竟我們被評比是倒數第二誰能想到四強有我們呢」、「日本主辦單位在幹嘛」、「好險我們國手夠爭氣打臉他們」、「代表台灣一開始就不被看好是嗎，但球員依舊靠實力挺進複賽」。今晚中華隊和日本將進行超級循環賽的最後一場比賽，此役和早上進行的美國對決委內瑞拉關乎中華隊能否打進冠軍戰。預計晚上的「台日大戰」會湧入超過3萬日本球迷，台灣球迷大約會有近1萬人散在三壘側各處。蔡其昌也貼心叮嚀、並感謝：「因為對到日本必須對號入座，我們應援團長們仍會在左外野靠內野三壘側帶動應援與吹奏，如果您在東京巨蛋，也請把你們的聲音借給團長們，一起為台灣英雄加油！最後，真心感謝我們應援團長、吹奏夥伴、女孩們為全場球迷帶來兩場震撼人心的應援，明晚我們再拼一次，陪著教練球員們挺進金牌戰！」