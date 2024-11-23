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譽為「研發界奧斯卡」的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards，於美西時間21日晚間舉行2024年頒獎典禮。工研院今年榮獲8項大獎，獲獎數名列全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）並列，超越知名國際企業陶氏化學（Dow）與杜邦公司（DuPont）。工研院院長劉文雄表示，非常開心今年工研院獲得8個獎項，不過得獎只是一個開始，期許能將技術打入市場；過去17年，工研院已拿過66個R&D100的獎項，而這些獲獎技術，已經有9成以上技術轉移或新創走入市場，相信是對台灣產業的一大貢獻。而工研院從去年開始，在美國頒獎典禮後，也會在當地舉辦ITRI Tech Day，讓同仁能與國際的創投公司進行面對面的接觸，期望能以最新的科技研發帶動產業發展。工研院今年獲得8個獎項，包含通訊、半導體、醫療、綠色永續與製程優化等五大領域，並結合AI相關技術，發展最新科技。在半導體領域，「MOSAIC 3D AI晶片」是首款將邏輯運算與記憶體整合的3D堆疊AI晶片，可滿足各類型的AI產品應用需求。通訊及半導體方面，提供基於軟體的無線接取解決方案，可快速滿足行動服務營運布建需要；「線上X光關鍵尺寸量測系統」是以全球速度最快的反射式X光量測機台，精準監控半導體關鍵尺寸並提升製程良率。淨零永續領域中，「AI低碳無機聚合混凝土技術」利用AI技術控制低碳混凝土的生產過程，幫助相關產業取得低成本、低碳足跡且品質可靠之建築材料；「敏捷部署之需量反應能源管理系統」運用AIoT技術將店內耗能設備導入智慧能源管理系統，安裝工期僅需3天，且無須更換昂貴價格設備，創造綠色商機，目前已導入超過3200家零售店。工研院面對新時代的機會與挑戰，持續聚焦市場新價值、新需求，擘畫《2035技術策略與藍圖》作為研發指引，以「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域為核心，並發展「智慧化致能技術」促成應用。工研院以科技創新為宗旨，並以市場需求為導向，開拓嶄新市場，致力提升社會福祉，引領國人邁向更美好的未來。