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勞動部勞動發展署爆發職場霸凌，一名吳姓公務員疑似遭霸凌輕生，導致勞動部長何佩珊辭職下台。公務部門霸凌事件連環爆，北市府除了社會局外，又爆出包括衛生局、教育局、交通局都有類似狀況，甚至有部門主管把下屬「當狗罵」。北市衛生局表示，若職場霸凌事件經調查屬實者，則檢討相關人員責任，決不護短。北市議會昨日進行市政總質詢，民進黨議員陳怡君爆料，去年北市府員工滿意度調查報告早就揭露公務員遭霸凌的狀況，甚至有女職員被長官伸「鹹豬手」摸屁股，但擔心申訴反被算帳，最後只能隱忍。北市府統計，去年工作霸凌申訴有72件，卻有51件不成立，占了七成，今年至今有61件，市議員游淑慧質疑，是否因申訴處理委員會委員多是「自己人」而官官相護，要求市府啟動調查。北市衛生局表示，對於職場霸凌申訴案件，均第一時間進行調查，釐清相關事證、積極採取措施並關心同仁，若職場霸凌事件經調查屬實者，則檢討相關人員責任，決不護短。將持續釐清事實並視情節啟動關懷小組、對內部單位辦理關懷座談會，傾聽同仁心聲，提供同仁相關協助。衛生局指出，市府定有各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項之規定，如接獲同仁具名提出職場霸凌之申訴，依規定邀集外部專家組成申訴處理委員會啟動調查，做適當處置。衛生局強調，為建構健康友善職場環境，提供員工免受霸凌侵犯之職場，本局每年辦理新進人員講習，宣導並落實職場霸凌防治，並辦理員工關懷座談會宣導職場霸凌及本府員工協助方案(EAP)，同時要求本局股長以上人員均完成職場霸凌課程，同仁執行職務遭遇或疑似遭受職場霸凌時，本局於知悉霸凌情形時採取補救措施並關心同仁，重視機關和諧及相互尊重。