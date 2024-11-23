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▲具俊曄（左）轉頭親吻妻子側臉，大S（右）則面對鏡頭害羞的緊閉雙眼，像一個熱戀中的小女孩。（圖／取自具俊曄 IG）

▲很少在社群平台分享生活的大S（右），這次也罕見轉發具俊曄（左）的貼文，並寫下「我的오빠（歐巴）回來了」。（圖／取自大S IG）

「國民姐夫」具俊曄IG帳號在9月無預警消失，被外界猜測與大S感情觸礁，但實際上只是帳號被盜，時隔2個多月終於拿回帳號，他也迫不及待地和粉絲分享這個消息，罕見地發出親吻大S的放閃照，照片一出立馬有粉絲稱讚大S越活越年輕。具俊曄為了慶祝自己拿回IG帳號，發文用英文寫下「我回來了！」後面更附上9個愛心貼圖，還放上與大S的放閃照片。照片中，只見兩人緊緊靠在一起，具俊曄戴著帽子轉頭親吻大S的側臉，大S則是正對著鏡頭，害羞的緊閉雙眼，完全看不出兩人已經結婚2年，更像是還在熱戀的小情侶。大S與具俊曄除了剛結婚時有一起拍攝雜誌照片外，兩人平時很少在社群上公開合照，這次或許是因為時隔兩個多月找回帳號，具俊曄難掩興奮之情，才無預警放出超大閃光照，而大S也難得在限時動態上轉發這則貼文，並寫下「我的오빠（歐巴）回來了」，一樣附上9顆超大愛心。照片公開後網友紛紛誇讚大S，「大S好美，歐巴趕快帶老婆出來閃瞎我們」、「大S越來越年輕」。還有人說大S和小S長太像，「剛剛猛然一看還以為是小S」、「真的以為是小S」、「姐妹倆長太像了吧」。