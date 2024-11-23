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▲新北市議員李宇翔深夜發文爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，並舉出當時的會議紀錄。根據會議紀錄的第六點，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出：「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置嚎，請所屬機關首長比照辦理。」(圖／新北市議員李宇翔臉書)

勞動部勞發署北分署公務員疑似遭霸凌輕生案延燒，北分署前署長謝宜容遭指涉職場霸凌，在神隱多日後，昨日透過影片致歉，勞動部已將謝宜容依2大過免職，並移送監察院審查及追究責任。民進黨籍新北市議員李宇翔深夜發文爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，豈料謝宜容卻說出「首長領導風格不容置喙」，當時會議紀錄也曝光了。台北市長蔣萬安今（23）日被問到謝宜容稱「領導風格不容置喙」表示，民主時代哪來這麼大官威。李宇翔以「謝宜容前分署長今天終於露面道歉了」為題發文，表示雖然她以錄製影片的方式現身，不過影片中她終於向輕生同仁及其家屬致歉，同時也再次向北分署同仁道歉，「不管到底有沒有眼淚、夠不夠真心，我仍認為這個道歉雖晚，但有總比沒有好。」話鋒一轉，李宇翔又舉出北分署於去年6月的會議紀錄，他表示，這是謝宜容就任分署長的第3個月，沒想到最早在此時就有同仁向上級勞發署反映有關首長的領導風格。李宇翔指出，根據會議紀錄的第六點，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出：「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理。」蔣萬安今天上午出席光復國小創校60周年校慶，會前被問到此事，蔣萬安表示，「民主時代哪來這麼大官威。」