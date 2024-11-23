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▲12強委內瑞拉後援富藍戈。（圖／記者路皓惟攝）

近3年都來台發展的富邦悍將火球洋投富藍戈，在今年第3屆世界棒球12強代表委內瑞拉出賽，並在超級巡循環賽中對陣中華隊時多次投出火球，再度受到韓媒《OSEN》關注，並表示「樂天（韓職樂天巨人）拋棄的9勝投手，正以進入日本職棒為目標。」富藍戈在2022年加盟富邦悍將，主要在隊中擔任後援投手，並在2022年在比賽中投出161公里火球，今年則是投出生涯年，出賽61場皆為後援登板，在57.2局投球中送出56次三振，拿下4勝、6敗、防禦率2.34的成績。富藍戈在受韓媒《OSEN》受訪時透露，「我對於自己的速球十分有信心，快速球是我的強項，我很喜歡進攻性的投球。」現年31歲的富藍戈，職業生涯曾在2019年登上大聯盟，當年出賽5場皆為後援登板，主投5.1局送出4次三振、失掉2分、防禦率為3.38。隨後富藍戈來到亞洲職棒加盟韓職樂天巨人，在2021年出賽37場，其中有27場為先發登板，在150局投球中送出124次三振，拿下9勝、8敗、防禦率5.40的成績。隨著富藍戈在中職投出好表現，韓媒《OSEN》指出，「日本職棒對富藍戈已經有極大的興趣，且已經有球團在搜集有關他的相關資訊」，對於是否前往日職打球，富藍戈直言，「我知道日本的打者很聰明，力量很強、很少被三振，必須準確地與他們對決。」