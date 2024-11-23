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勞動力發展署公務員之死案延燒，使勞動部長何佩珊請辭，行政院昨（22）晚證實，新任勞動部長將由早就聽過「鬼故事」的民進黨立委洪申翰就任，引起外界關注。現年40歲的洪申翰出身環團，曾任行政院能源及減碳辦公室委員、綠色公民行動聯盟副秘書長，長期關心環境、環保、能源等議題，也時常現身街頭為議題發聲。洪申翰在2019年時，被時任民進黨主席、現任行政院長卓榮泰相中，納入民進黨不分區名單，並順利當選立委，爾後被視為卓領軍、「信賴嫡系」的民主活水成員。由於過去長期在社運界工作，存款不多，在財產申報時，不知道存款不到100萬元不必申報，他照實填寫，名下僅23萬存款與一輛機車，被封為是「赤貧立委」，事後受訪時自認「心靈富有」，引起網友熱議。洪申翰因第一屆立委表現受高層讚賞，去年再度被提名為不分區立委，並順利連任。進入體制內的洪申翰，多屆都在社會福利及衛生環境委員會發揮其專業，直到今年2月轉投入外交及國防委員會，更在7月民進黨全代會改選時，代表「民主活水」奪下一席中常委；在本會期擔任黨團副幹事長的他，屢屢針對時事議題親上火線，為執政黨政策辯護。勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁事件爆發後，洪申翰曾爆料，該名公務員輕生之前，很多人就知道謝宜容的事，甚至出現許多「鬼故事」，並嗆何佩珊應負責，而在行政院昨天證實，勞動部長將由洪申翰接任後，外界看法兩極。事實上，洪申翰過去曾多次被點名可能接任環境部等部會閣員，不過今年2月受訪時強調，「我沒有意願入閣、不會考慮」，連任立委後研擬了很多工作計畫，盼在立法委員的工作上面，可以創造更多價值；未料，現在卻接了勞動部長，跌破眾人眼鏡。洪申翰預計在下周一走馬上任，首要任務即是為公務員案「降溫」，嚴防衍生更大的政治風暴，是否能如期繳出「反霸凌」成績單，相信外界將放大檢視。