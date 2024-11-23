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▲TAE客串《太太太厲害》，在劇中飾演黑幫老大，久違出現在台劇中。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》劇中，隋棠和TAE有激烈打戲。（圖／鹿路電影提供）

▲歐陽娜娜曾到泰國找乾爹TAE，兩人的關係當時震驚不少網友。（圖／TAE微博）

▲TAE（右）去年底曝光和太太（左）、寶寶的照片，一家三口幸福溫馨。（圖／TAE微博）

泰國男星TAE（唐宸禹）曾來台發展過，拍攝多部偶像劇，還認了歐陽龍與傅娟的女兒歐陽娜娜為「乾女兒」，濃眉大眼的帥氣外型讓TAE一度被封為「泰版林志穎」。如今已經42歲的他，模樣成熟不少，近日他回台灣客串電視劇《太太太厲害》和隋棠有對手戲，兩人在劇中激烈過招，TAE自爆差點戳瞎隋棠，好在最後隋棠沒有受傷，TAE也笑說：「好險只是道具，不然不知道該怎麼賠。」TAE近日重返台灣，客串電視劇《太太太厲害》，在劇中飾演黑幫老大和隋棠有精彩打戲，TAE受訪時回憶，兩人拍攝過程中他差點戳到隋棠的眼睛，幸好只是道具武器，不然真不知道該怎麼賠償。隋棠也說當時真的是近距離搏鬥，動作沒拿捏好就很容易受傷，所以她拍攝時同樣全神貫注：「為了在鏡頭前看起來要是很俐落的，動作要記熟外也會需要一直保持非常專注的狀態」。而今年42歲的TAE留了絡腮鬍，看起來有點發福，但整個人狀態還是很不錯。2020年歐陽娜娜到泰國玩時，TAE也曝光兩人的合照；原來當年TAE在台灣拍戲期間，認了小19歲的歐陽娜娜當乾女兒，兩家人一直都有保持聯繫，網友看了也驚訝的說：「以為看錯了」、「第一次羨慕歐陽娜娜」、「這倆個怎麼看都不像父女輩的啊。」過去曾離過一次婚的TAE，2022年也宣布和正妹空姐再婚，去年底他晉升奶爸，在微博曬出一家三口的幸福合照，粉絲也紛紛湧入留言祝福。如今TAE持續在中國、泰國拍戲，未來會不會再到台灣發展，也讓粉絲相當期待。