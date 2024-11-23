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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長。資深媒體人董智森說，民進黨內派系為此鬥爭，湧言會跟菊系大戰，且大家現在都在等監察院長陳菊出面說說話。董智森22日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，一開始揭發此案的民進黨新北市議員李宇翔，在黨內屬湧言會，而且目前打謝宜容最兇的，也是湧言會的電視台，在野黨的動作都沒這麼大，謝宜容事件很明顯，就是黨內在稿陳菊，畢竟勞動部幾乎都是陳菊人馬在把持。董智森說，總統賴清德過去與前總統蔡英文競爭黨內初選時，曾找陳菊幫忙，但新潮流的北流、中流、南流全部都挺蔡英文，只剩台南的新潮流挺賴清德，這也是賴清德心中永遠的痛，現在湧言會趁謝宜容霸凌案猛攻陳菊，其他派系想出來幫忙辯護，也都心虛，只能靠陳菊出面說說話。