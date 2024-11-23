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▲大谷翔平獲得國聯MVP，官方直播和報導更多著重在他和狗狗Decoy身上。（圖／取自道奇官方社群）

▲大谷翔平妻子真美子和愛犬Decoy這一季常常搶佔媒體版面。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球星大谷翔平昨天拿下國聯MVP，其妻真美子也出現在直播中，與他一起等候結果，她一身優雅的衣著受到外界讚美。然而，美國媒體《The Athletic》認為，「MLB報導大谷愛犬Decoy的內容太多，卻忽視了真美子女士的存在。」認為相比其他球員會提到他們的伴侶，官方對於真美子的忽視非常失禮。22日MLB發布美聯和國聯的MVP獲獎人選，MLB網絡對此進行了直播，畫面中顯示大谷與家人——包括坐在沙發上的妻子真美子與愛犬Decoy，共同見證這一榮耀的時刻。當MVP名單揭曉，現場掌聲響起時，Decoy因受到驚嚇從沙發跳下，製造了一個逗趣的場景。隨後，大谷與周圍親友擁抱慶祝，並與真美子輕碰拳頭（fist bump），真美子身著典雅連身裙，露出親切笑容，再次引發日本粉絲的盛讚：「美得不可思議！」然而，在隨後的訪談中，主持人完全未詢問真美子任何問題。此外，道奇官方社群平台「X」（前Twitter）發布了一張Decoy與大谷擊掌的「MVP畫面」，配文稱「向冠軍與MVP Decoy致敬」。MLB官方也以類似角度發布內容，著重展示Decoy因驚嚇而從大谷懷裡掙脫的畫面。這樣的報導方向引來批評，因為相比日本對真美子的關注，美國媒體幾乎完全冷落了她。針對此現象，美媒《The Athletic》發文指出：「MLB與道奇的官方帳號過於聚焦於Decoy，完全忽略了真美子女士，有點失焦了。當晚，真美子衣著得體，舉止恰當，也有與丈夫碰拳慶祝的互動。然而，從整體的報導方向看，Decoy彷彿成為真正的MVP。」文章還提及和其他運動員伴侶的對比，例如在CMA音樂獎上，Freddie Freeman的妻子Chelsea Freeman被特別提及；或是新人王Paul Skenes（海盜隊）女友、體操運動員Olivia Dunne在媒體上的關注度，批評道：「雖然Decoy在本賽季中吸引了不少關注，但這次是道奇與MLB錯失了一次讚揚真美子女士的絕佳機會。她本應成為大谷重要之夜的一部分。」