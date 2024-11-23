力挺中華隊晉級東京開打12強超級循環賽，以8比2擊退美國取得首場勝利，慕里諾國際餐飲集團旗下靜岡勝政日式豬排、Suage北海道湯咖哩等品牌，齊推6大「打氣餐」半價爽吃豬排、厚鬆餅等應援美食，挺台灣奪冠。福勝亭11月豬排日即將開吃「和風咖哩豬排定食」85折優惠一次整理。
📌慕里諾國際餐飲：6大「打氣餐」半價爽吃豬排、厚鬆餅
慕里諾國際餐飲集團推「打氣餐」三日快閃美食應援優惠，即日起至11月24日，凡至旗下品牌內用消費符合低消，即享「指定餐點半價」優惠（每品牌每日限量30份）。
◾️靜岡勝政日式豬排：「酥炸薯瓣」40元優惠（原價80元；勝政巨城店無參與此活動）
◾️伊勢路勝勢日式豬排：「酥炸鱈魚條」40元優惠（原價80元）
◾️泰迪農園咖哩：「酥炸究好豬腰內豬排」60元優惠（原價120元）。
◾️BEPPIN PASTA：「香酥黃金脆薯」75元優惠（原價150元；BEPPIN EPRESS京站無參與此活動）
◾️Suage北海道湯咖哩：「梅花肉片」55元優惠（原價110元）
◾️杏桃鬆餅屋：「蘇芙蕾厚鬆餅S(單層)」95元優惠（原價190元）
📌福勝亭：11月豬排日85折！2份「和風咖哩豬排定食391元」送飯菜湯吃到飽
三商餐飲旗下「福勝亭」固定每月25日豬排日祭出優惠，11月公布優惠菜單是「和風咖哩豬排定食」，預告11月25日一日限定，到店內用「和風咖哩豬排定食」2份特價391元（原價460元），相當於85折優惠、一份196元有找，還能同樣享受無限續用白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽！提醒大家，優惠活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；優惠不併用。
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慕里諾國際餐飲集團推「打氣餐」三日快閃美食應援優惠，即日起至11月24日，凡至旗下品牌內用消費符合低消，即享「指定餐點半價」優惠（每品牌每日限量30份）。
◾️靜岡勝政日式豬排：「酥炸薯瓣」40元優惠（原價80元；勝政巨城店無參與此活動）
◾️伊勢路勝勢日式豬排：「酥炸鱈魚條」40元優惠（原價80元）
◾️泰迪農園咖哩：「酥炸究好豬腰內豬排」60元優惠（原價120元）。
◾️BEPPIN PASTA：「香酥黃金脆薯」75元優惠（原價150元；BEPPIN EPRESS京站無參與此活動）
◾️Suage北海道湯咖哩：「梅花肉片」55元優惠（原價110元）
◾️杏桃鬆餅屋：「蘇芙蕾厚鬆餅S(單層)」95元優惠（原價190元）
📌福勝亭：11月豬排日85折！2份「和風咖哩豬排定食391元」送飯菜湯吃到飽
三商餐飲旗下「福勝亭」固定每月25日豬排日祭出優惠，11月公布優惠菜單是「和風咖哩豬排定食」，預告11月25日一日限定，到店內用「和風咖哩豬排定食」2份特價391元（原價460元），相當於85折優惠、一份196元有找，還能同樣享受無限續用白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽！提醒大家，優惠活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；優惠不併用。