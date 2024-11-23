我是廣告 請繼續往下閱讀

▲慕里諾國際餐飲6大品牌齊推「打氣餐」半價爽吃豬排、厚鬆餅等應援美食優惠。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

▲福勝亭11月豬排日85折！2份「和風咖哩豬排定食」391元，同樣送飯菜湯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

力挺中華隊晉級東京開打12強超級循環賽，以8比2擊退美國取得首場勝利，慕里諾國際餐飲集團旗下靜岡勝政日式豬排、Suage北海道湯咖哩等品牌，齊推6大「打氣餐」半價爽吃豬排、厚鬆餅等應援美食，挺台灣奪冠。福勝亭11月豬排日即將開吃「和風咖哩豬排定食」85折優惠一次整理。慕里諾國際餐飲集團推「打氣餐」三日快閃美食應援優惠，即日起至11月24日，凡至旗下品牌內用消費符合低消，即享「指定餐點半價」優惠（每品牌每日限量30份）。◾️（原價80元；勝政巨城店無參與此活動）◾️（原價80元）◾️（原價120元）。◾️（原價150元；BEPPIN EPRESS京站無參與此活動）◾️（原價110元）◾️（原價190元）三商餐飲旗下「福勝亭」固定每月25日豬排日祭出優惠，11月公布優惠菜單是「和風咖哩豬排定食」，預告，相當於85折優惠、一份196元有找，還能同樣享受無限續用白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽！提醒大家，優惠活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；優惠不併用。